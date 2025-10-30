Kolejne utrudnienia na lotnisku w Wilnie. Ruch został wstrzymany po tym, jak odkryto, że w kierunku portu lotniczego lecą balony.

Lotnisko w Wilnie znów sparaliżowane / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odloty i przyloty zawieszono o godz. 20.10 (19.10 czasu polskiego). "Ograniczenia w ruchu powietrznym pozostaną w mocy do godz. 23.10" (22.10 czasu polskiego) - napisano w komunikacie na profilu wileńskiego lotniska na Facebooku.

Zamknięta granica przez balony

Litwa zmaga się z incydentami z udziałem balonów meteorologicznych i przemytniczych. Z powodu wtargnięć w przestrzeń powietrzną Litwy balonów znad Białorusi w ciągu minionego tygodnia wileńskie lotnisko było zamykane cztery razy.

W reakcji na te prowokacje Litwa zamknęła w środę granicę lądową z Białorusią na miesiąc.



Zapowiedź sankcji

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła w środę, że Unia Europejska jest gotowa nałożyć na Białoruś kolejne sankcje, jeśli ta nie skończy ze swoimi "hybrydowymi działaniami" przeciw Litwie. Wtargnięcia balonów w litewską przestrzeń powietrzną grożą destabilizacją państwa UE - zaznaczyła.

Ekspert: Łukaszenka chce złamać opór Wilna przeciwko resetowi

Pojawienie się tych balonów nad wileńskim lotniskiem to rodzaj presji dyplomatycznej, wywieranej przez reżim Alaksandra Łukaszenki na Litwę - ocenił w rozmowie z PAP dr Antonowicz, wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego oraz badacz Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Jak wyjaśnił, przemyt papierosów jest ważnym źródłem dochodów białoruskiego reżimu. Po sztucznie wywołanym kryzysie migracyjnym i po wybuchu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie, Litwini uszczelnili granicę z Białorusią, a droga lądowa i wodna stały się według Antonowicza praktycznie niemożliwe do pokonania przez przemytników.

Podkreślił, że to dlatego wymyślono wykorzystanie w kontrabandzie balonów meteorologicznych, które pojawiają się nad terenami przygranicznymi już od roku.

Według Antonowicza Białorusini zdecydowali się jednak przekierować część z nich na litewskie lotniska, aby złamać opór Litwy przed dogadywaniem się Zachodu z Łukaszenką. Sygnały o możliwości normalizacji stosunków z Białorusią zaczęły docierać na Zachód we wrześniu 2025 r., gdy wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, John Cole, został przyjęty w Mińsku przez Łukaszenkę.

Według dr. Antonowicza innym celem, który chcą osiągnąć Białorusini, ale także stojąca za nimi Rosja, jest przekonanie litewskiego społeczeństwa, że ich państwo jest bezsilne.

I to jest element hybrydowy tej operacji. Ludzie zaczynają zadawać pytania, po co wydawać 5 proc. PKB na obronność, jeśli nad lotniskiem latają balony, których Litwa nie potrafi zestrzelić - podkreślił ekspert. Jak dodał, Kreml liczy na to, że litewskie społeczeństwo dojdzie do wniosku, iż nie warto się zbroić.