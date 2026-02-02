Polska znalazła się w apogeum najsilniejszej fali mrozów tej zimy. Jakie wnioski płyną z dotychczasowych działań służb? Dlaczego decyzje o zamknięciu szkół zapadły tylko w części regionów? Jak wygląda koordynacja działań między rządem a samorządami? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Wiesława Szczepańskiego, wiceministra MSWiA, posła Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, poseł Nowej Lewicy / Wojciech Olkusnik/East News / RMF24

Polska znalazła się w apogeum najsilniejszej fali mrozów tej zimy. W części kraju temperatura spada poniżej minus 20 stopni, a w części regionów samorządy zdecydowały o zamknięciu szkół. Służby działają w trybie podwyższonej gotowości po odprawie w MSWiA, pojawiają się też sygnały o problemach z transportem i lokalnych przerwach w dostawach energii.

Jakie wnioski płyną z dotychczasowych działań służb? Dlaczego decyzje o zamknięciu szkół zapadły tylko w części regionów i czy państwo jest gotowe na kolejne dni mrozów? Jak wygląda koordynacja działań między rządem a samorządami? O tym porozmawiamy z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, Wiesławem Szczepańskim.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

