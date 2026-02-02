W Czersku (woj. pomorskie) na ulicy Targowej doszło do potrącenia kobiety z dzieckiem - informuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski. Kierowca volkswagena uciekł z miejsca wypadku, ale policji udało się szybko go odnaleźć.

Policja otrzymała zgłoszenie w poniedziałek około godziny 18:10.

Na ulicy Targowej w Czersku doszło do potrącenia kobiety z dzieckiem.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski, wstępne ustalenia policji wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę oraz kilkuletnie dziecko. Następnie porzucił pojazd i oddalił się z miejsca zdarzenia.

Sprawca został szybko ustalony i zatrzymany. Jest to 25-letni mieszkaniec Czerska. Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kobieta i dziecko są w szpitalu. Po dziecko przyleciał śmigłowiec LPR.

Policjanci nadal działają na miejscu zdarzenia w celu ustalenia wszystkich okoliczności wypadku.

