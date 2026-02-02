Prawie dwa promile alkoholu w organizmie miał sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który spowodował kolizję drogową. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, kierujący samochodem 63-latek zjechał z drogi, uszkodził żywopłot i znak drogowy.

Prawie dwa promile alkoholu w organizmie miał sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który spowodował kolizję drogową - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Jak dowiedział się reporter RMF FM, 63-letni mężczyzna, kierując samochodem typu SUV w Tychach na Śląsku zjechał z drogi, uderzył w żywopłot i uszkodził znak drogowy.

Sędziemu, który podróżował osobówką sam, nic się nie stało.

Przybyli na miejsce policjanci powiadomili przełożonego sędziego.



W organizmie mężczyzny wykryto dwa promile alkoholu.