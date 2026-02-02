Fińskie służby wywiadowcze podkreślają, że choć obecnie większość nowo utworzonych jednostek walczy w Ukrainie, to w dłuższej perspektywie Rosja znacząco zwiększy swoje możliwości operacyjne w regionie.

Przygotowania trwają od dawna, także propagandowe

W 2024 roku Rosja zreorganizowała Zachodni Okręg Wojskowy, dzieląc go na Leningradzki Okręg Wojskowy oraz Moskiewski Okręg Wojskowy, najprawdopodobniej w celu poprawy strategicznego dowodzenia na północnej granicy i wzmocnienia pozycji wobec NATO na granicy z Finlandią. W ramach tych działań rosyjskie dowództwo wojskowe utworzyło także 44. Korpus Armijny w Leningradzkim Okręgu Wojskowym w 2024 roku.

Jak ocenia ISW, Moskwa coraz częściej stosuje wobec Helsinek presję, której świadkiem byliśmy w początkach konfliktu z Ukrainą. Władze w Rosji coraz częściej sięgają po argumenty historyczne, by podważyć suwerenność i wiarygodność Finlandii na arenie międzynarodowej. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew nazwał uznanie niepodległości Finlandii przez bolszewików w 1917 roku "błędem", sugerując, że decyzja ta powinna zostać cofnięta. To dokładna kopia słów Władimira Putina, który nazywał Ukrainę rezultatem błędu popełnionego przez Lenina.

W swoich wypowiedziach Miedwiediew atakuje także obecnego prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, zarzucając mu "rusofobię". To akurat epitet rozdawany przez Rosjan przywódcom na całym Zachodzie, który nie jest zarezerwowany ekskluzywnie tylko dla Finów. Gorzej, że za mało groźnym wygrażaniem pięścią przez wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa idą także propozycje konkretnych zmian, w tym rewizji traktatów uznających niepodległość i granice Finlandii.

Rosyjska propaganda coraz częściej przedstawia Finlandię jako kraj współpracujący z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. W rosyjskich mediach pojawiają się oskarżenia o "krwawą współpracę" z III Rzeszą i brak wdzięczności wobec ZSRR. Wraz z przystąpieniem Finlandii do NATO w 2023 roku, Moskwa zaczęła grozić Helsinkom procesami sądowymi, żądaniami reparacji wojennych, a nawet podważaniem fińskiej państwowości.

Nie tylko słowa

Kampania Kremla nie ogranicza się do słów. W grudniu 2025 roku doszło do uszkodzenia podmorskiego kabla telekomunikacyjnego między Helsinkami a Tallinem przez statek Fitburg.

Fińskie władze starają się nie eskalować napięcia, podkreślając jednocześnie gotowość do obrony i odporność społeczeństwa. Oficjalnie rzadko komentują rosyjskie prowokacje, kontynuując politykę powściągliwości wypracowaną w czasach zimnej wojny. Jednocześnie, w kwestii podejmowanych realnych działań, Helsinki pokazują dużą stanowczość.

Rosyjscy urzędnicy, w tym prezydent Władimir Putin, wielokrotnie bezpośrednio grozili Finlandii, używając przy tym retoryki, którą Rosja wykorzystywała wcześniej do fałszywego uzasadniania swoich ataków na Ukrainę. Eksperci ostrzegają, że taka narracja służy legitymizacji współczesnych imperialnych ambicji Rosji i przygotowuje grunt pod kolejne działania wymierzone w sąsiadów.