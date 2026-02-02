Szef FIFA Gianni Infatino opowiada się za zniesieniem międzynarodowych zakazów dotyczących rosyjskich drużyn. "Och, zdecydowanie musimy to zrobić" - oznajmił w wywiadzie dla Sky News, dając do zrozumienia, że sankcje nie wpłynęły na wolę przerwania fali przemocy w Ukrainie.

Gianni Infantino i Władimir Putin / AFP/EAST NEWS / East News

W rozmowie z brytyjską telewizją Sky News Gianni Infantino stwierdził, że światowa federacja piłkarska powinna znieść zakaz udziału Rosji w międzynarodowych turniejach, przynajmniej na poziomie młodzieżowym.

"Ten zakaz niczego nie osiągnął. Przyniósł jedynie więcej frustracji i nienawiści" - podkreślił szef FIFA. Dodał, że jest przeciwnikiem zarówno zakazów, jak i bojkotów, które jego zdaniem nie przynoszą pozytywnych efektów.

Obecnie rosyjskie drużyny narodowe są wykluczone ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA i UEFA. Oznacza to, że nie wystąpią m.in. w eliminacjach i finałach mistrzostw Europy 2028, które odbędą się w Anglii, Irlandii, Szkocji i Walii, ani w mistrzostwach świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Będzie to pierwszy mundial z udziałem 48 drużyn.

FIFA ogłosiła zawieszenie rosyjskich drużyn 28 lutego 2022 roku, krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podobną decyzję podjęła UEFA, wykluczając Rosję z europejskich rozgrywek.

Działania organizacji nie były środkiem do "osiągnięcia" pokoju w Ukrainie, ale raczej wyrazem solidarności z narodem ukraińskim - czyli ofiarami rosyjskiej agresji. Organizacje piłkarskie podkreślały, że sport powinien promować pokój i jednoczyć ludzi, a działania Rosji są sprzeczne z tymi wartościami.

Infantino o Trumpie: Dostanie Nobla

Infantino mówił także o Donaldzie Trumpie, któremu osobiście wręczył przyznawaną po raz pierwszy Pokojową Nagrodę FIFA w grudniu ubiegłego roku.

Szef piłkarskiej organizacji przyznał w wywiadzie ze Sky News, że po podjęciu decyzji nastąpiła "silna reakcja", ale do końca bronił swoich przekonań. Według działacza należy honorować każdego, "kto próbuje położyć kres konfliktom na całym świecie".

Zdaniem Infantino Trump "obiektywnie zasługuje na tę nagrodę". "Odegrał kluczową rolę w rozwiązywaniu konfliktów i ratowaniu życia, a nawet uratowaniu tysięcy istnień" - stwierdził szef FIFA, przewidując, że w przyszłości amerykański prezydent otrzyma także Pokojową Nagrodę Nobla.