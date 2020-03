Co najmniej 19 osób zginęło, a kilka zostało rannych w poniedziałek w wypadku autokaru, który zjechał z krętej górskiej drogi w prowincji Gilgit-Baltistan w północnym Pakistanie i wpadł do wąwozu - poinformował rzecznik lokalnych władz.

Nie są na razie znane przyczyny wypadku.



Na miejscu pracuje ekipa ratunkowa, która wydobywa ranne osoby. Poszkodowani zabierani są do pobliskiego szpitala - powiedział rzecznik prowincji Gilgit-Baltistan, Faiz Ullah Faraq.



Autokar jechał z miasta Rawalpindi do Skardu, które jest bramą do K2, drugiego najwyższego szczytu na świecie. Skardu co roku odwiedza wielu miejscowych i zagranicznych turystów. Miejscowość leży ok. 240 km na północ od pakistańskiej stolicy, Islamabadu.

Tego typu wypadki są w Pakistanie stosunkowo częste ze względu na to, że sporą część kraju zajmują tereny górzyste, infrastruktura drogowa jest w złym stanie, zaś kierowcy w dużej mierze lekceważą przepisy ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa.