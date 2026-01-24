Koledzy wyciągnęli chłopca z wody

Do tragedii doszło w dzielnicy Vaucluse na wschodnich przedmieściach Sydney. 12-latek został zaatakowany, prawdopodobnie przez żarłacza tępogłowego, podczas zabawy z rówieśnikami. Policja oraz premier stanu Nowa Południowa Walia, Chris Minns, pochwalili kolegów ofiary za niezwykłe bohaterstwo. Koledzy zdołali wyciągnąć rannego z wody i udzielić mu pierwszej pomocy, zakładając opaskę uciskową, jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych. Chłopiec w stanie krytycznym trafił do szpitala dziecięcego, gdzie lekarze przez blisko tydzień walczyli o jego życie.

Trzeci śmiertelny atak

Śmierć 12-latka to trzeci śmiertelny atak rekina w okolicach Sydney od września. Zdarzenie to zbiegło się z serią innych groźnych incydentów - w ciągu zaledwie 48 godzin po wypadku odnotowano w regionie trzy kolejne ataki, w tym na 27-latka, który odniósł poważne obrażenia nóg na plaży North Steyne. Służby ratownicze Surf Life Saving NSW określiły tę sytuację mianem "bezprecedensowej".

Eksperci wiążą wzmożoną aktywność zwierząt z gwałtownymi ulewami, które nawiedziły Sydney. Spływająca do oceanu zmącona woda przyciągnęła ławice ryb, tworząc idealne warunki łowieckie dla rekinów. W odpowiedzi władze zamknęły dziesiątki plaż i zwiększyły nadzór z powietrza przy użyciu dronów oraz śmigłowców.