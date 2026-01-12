Rusza akcja lodołamania - informują Wody Polskie. W związku z prognozowanym ociepleniem lodołamacze rozpoczną jutro kruszenie lodu na wodach dolnej Wisły i dolnej Odry. Z bazy w Przegalinie na Wisłę wypłyną trzy jednostki, natomiast z bazy w Podjuchach - sześć, do których w kolejnym dniu dołączą lodołamacze niemieckie.

We wtorek rusza akcja akcja lodołamania / Wody polskie /

Celem akcji lodołamania jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury poprzez ograniczenie ryzyka związanego ze zjawiskami lodowymi na rzekach. Warto wiedzieć, że lodołamanie możliwe jest jedynie w sytuacji prognozowanej dłuższej odwilży. Takie właśnie warunki są przewidywane na Odrze i Wiśle.

Lodołamacze wyruszą z portów macierzystych w Przegalinie oraz Szczecinie-Podjuchach we wtorek o godz. 8:00. Akcja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi instrukcjami lodołamania, a szczegóły dotyczące prac zostaną ujęte w codziennych komunikatach lodowych.

Lodołamanie rozpoczyna się wraz z nadejściem odwilży, aby zapewnić swobodny spływ lodu w dół rzeki aż do ujścia i jednocześnie uniknąć ryzyka ponownego zamarzania wyłamanej rynny lodowej. Dzięki pracy lodołamaczy możliwe jest ograniczenie zagrożeń związanych z powstawaniem zatorów lodowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury, mieszkańców i ich mienia.

Puma, Tygrys i Rekin ruszą do akcji

We wtorek do akcji na Wiśle ruszą jednostki Puma, Tygrys i Rekin. Wypłyną z bazy w Przegalinie i rozpoczną kruszenie lodu od 932. kilometra, w rejonie miejscowości Kiezmark, aż do okolic Tczewa (914. kilometr). Łamać będą lód na odcinku 18 km. Łącznie RZGW w Gdańsku dysponuje dziewięcioma lodołamaczami, gotowymi do podjęcia działań.

Tego samego dnia do akcji na Odrze ruszą jednostki Dzik, Odyniec, Tarpan, Ocelot, Andrzej i Stanisław. Wypłyną na jezioro Dąbie, aby wyłamać rynnę lodową i stworzyć miejsce dla spływającej kry z całego zalodzonego odcinka Odry do Zalewu Szczecińskiego, a następnie dalej do Morza Bałtyckiego.

Po zakończeniu prac na jeziorze Dąbie lodołamacze Dzik, Ocelot i Stanisław zostaną skierowane na górny odcinek rzeki w kierunku Gryfina, gdzie zatrzymają się na postój w bazie w Gryfinie. Pozostałe jednostki będą cumować w Podjuchach.

W środę o godz. 7:00 wyruszą niemieckie lodołamacze, wchodząc w Odrę Zachodnią na 3. kilometrze i przechodząc przez Przekop Klucz-Ustowo. Następnie zostaną skierowane do działań na jeziorze Dąbie, Regalicy, Odrze Wschodniej oraz Odrze granicznej.

Jednocześnie lodołamacze Dzik, Ocelot i Stanisław będą kontynuować pracę na górnym odcinku Odry w kierunku Widuchowej. Zaplanowano łamanie około 15 km lodu w rejonie spiętrzeń. Do czołówki dołączą jednostki niemieckie Kietz i Schwedt.

Drugim rejonem operacyjnym będzie odcinek Widuchowa-Szczecin, gdzie pracować będą Tarpan, Odyniec oraz niemieckie lodołamacze Frankfurt i Eis Ed 3.

Trzeci rejon obejmie kontynuację łamania rynny na jeziorze Dąbie oraz prace na Regalicy, gdzie działać będą Andrzej, Lis oraz niemieckie jednostki Usedom i Kienitz.