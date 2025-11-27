20-letnia kobieta nie żyje, a mężczyzna w tym samym wieku jest w stanie krytycznym - to tragiczne pokłosie ataku rekina u wybrzeży popularnej wśród turystów plaży w zatoce Crowdy Bay, położonej ponad 300 km na północ od Sydney. Poinformowały o tym w czwartek australijskie media. To już kolejny incydent z udziałem tych drapieżników w ostatnich tygodniach.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

W Australii doszło do tragicznego ataku rekina, w wyniku którego zginęła 20-latka, a jej znajomy został ciężko ranny.

Świadkowie natychmiast udzielili pomocy, a jeden z nich założył rannemu opaskę uciskową, co uratowało mu życie.

Plaża Kylies Beach i okoliczne kąpieliska zostały zamknięte, a służby próbują schwytać rekina.

To już piąty śmiertelny atak rekina w Australii w tym roku.

Więcej najnowszych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Krwawy dramat na Kylies Beach

Jedna osoba nie żyje, jedna jest ciężko ranna po ataku rekina w Australii. Dramat rozegrał się wczesnym rankiem czasu lokalnego. Ofiary to para znajomych dwudziestolatków. Świadkowie udzielili im pomocy od razu, jednak młodej kobiety nie udało się uratować. "Mężczyznę z rozległymi obrażeniami nóg w stanie krytycznym przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Newcastle" - przekazał portal telewizji ABC.

Ratownicy podkreślili bohaterską postawę jednego ze świadków zdarzenia, który założył rannemu prowizoryczną opaskę uciskową. To - jak podkreślili medycy - zapobiegło jego wykrwawieniu.