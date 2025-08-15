Kolejny atak niedźwiedzia na człowieka na Słowacji. 28-letni mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Agresywnego zwierzęcia szukają policjanci, żołnierze i myśliwi.

Kolejny atak niedźwiedzia na człowieka na Słowacji / Shutterstock

We wsi Hybe koło Liptowskiego Mikulasza na północy Słowacji niedźwiedź zaatakował mężczyznę, który wyprowadzał psa.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem około 100 metrów od domów.

Leżący na trawie niedźwiedź nagle rzucił się na spacerowicza. Ten, mimo obrażeń, zdołał uciec i dotrzeć na pobliskie boisko. Trenujący tam piłkarze wezwali służby ratunkowe.

Po udzieleniu pierwszej pomocy 28-latek został odwieziony do szpitala w Liptowskim Mikulaszu, gdzie stwierdzono u niego obrażenia klatki piersiowej, biodra i uda.

W miejscu ataku pojawili się ratownicy słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, policjanci, wojsko i myśliwi, którzy rozpoczęli poszukiwania niedźwiedzia.

Ostrzeżenie dla mieszkańców

Po zdarzeniu władze gminy wydały ostrzeżenie, by mieszkańcy i turyści unikali tego regionu.

Lokalne media przypominają, że dwa tygodnie temu to samo zwierzę zaatakowało grzybiarzy. Z kolei w październiku ubiegłego roku, również we wsi Hybe, niedźwiedź napadł na grzybiarza, który w wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu.

Myśliwi mają pozwolenie na odstrzelenie żyjących w tym regionie siedmiu niedźwiedzi, które stanowią zagrożenie.