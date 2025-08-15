W piątek kilka kąpielisk w województwach pomorskim i zachodniopomorskim zostało zamkniętych z powodu zakwitu sinic oraz podwyższonego stężenia bakterii E. coli. Służby sanitarne apelują o ostrożność i śledzenie aktualnych komunikatów.

Część kąpielisk na Pomorzu i Zachodniopomorskiem zamknięta. Powodem sinice i bakterie E. coli / Shutterstock

Kilka kąpielisk w północnej Polsce pozostaje dziś zamkniętych.

Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w województwie zachodniopomorskim z powodu zakwitu sinic nieczynne są trzy kąpieliska: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Problemy pojawiły się także na Pomorzu. W Gdańsku czerwona flaga powiewa na kąpieliskach Jelitkowo i Molo Brzeźno. Powodem są podwyższone stężenia bakterii Escherichia coli (E. coli) oraz enterokoków, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Na pozostałych kąpieliskach zorganizowanych tego lata w województwach pomorskim i zachodniopomorskim - zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami - woda jest zdatna do kąpieli. Służby sanitarne apelują jednak o bieżące sprawdzanie komunikatów i stosowanie się do zaleceń ratowników.