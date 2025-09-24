Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Jak podkreślił, rozmowy z ukraińskim przywódcą są naturalnym elementem jego aktywności dyplomatycznej. Obaj liderzy mieli już okazję wymienić uprzejmości podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

/ Leszek Szymański / PAP

Podczas środowego briefingu w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki został zapytany przez dziennikarzy o możliwość spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent potwierdził, że takie spotkanie w stolicy Ukrainy jest możliwe i wpisuje się w jego intensywną działalność dyplomatyczną.

Oczywiście spotkanie w Kijowie z prezydentem Zełenskim, w tym aktywnym czasie mojej dyplomacji, jest możliwe. Teraz kończę pierwszy miesiąc spotkań w Europie i na świecie, ale to naturalne, że spotkam się z prezydentem Zełenskim - zadeklarował Nawrocki.

Krótka rozmowa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent Nawrocki ujawnił również, że miał już okazję porozmawiać z Wołodymyrem Zełenskim podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak relacjonował, była to krótka wymiana uprzejmości, podczas której obaj przywódcy podkreślili wyzwania, z jakimi mierzą się ich kraje.

Z prezydentem Zełenskim rozmawialiśmy krótko. Była to wymiana uprzejmości i takie przekazanie świadomości mojej i prezydenta Zełenskiego z czym się zmagamy, i my, Polacy w Europie Środkowej i inne kraje, i z czym się zmaga Ukraina - powiedział prezydent.

Dyplomatyczna ofensywa prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki od początku swojej kadencji prowadzi aktywną politykę zagraniczną, spotykając się z przywódcami państw zarówno w Europie, jak i na świecie. Zapowiadane spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim może być kolejnym ważnym krokiem w relacjach polsko-ukraińskich, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowej.