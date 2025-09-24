Rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na jeden z ośrodków szkoleniowych Sił Zbrojnych Ukrainy. W wyniku uderzenia, w którym użyto m.in. dwóch pocisków balistycznych Iskander, są ofiary wśród ukraińskich żołnierzy – poinformowały Siły Lądowe Ukrainy.

Rosyjskie rakiety Iskander uderzyły w ukraiński ośrodek szkoleniowy. Są ofiary wśród żołnierzy - zdjęcie poglądowe / Shutterstock

W środę, 24 września, rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na teren jednego z ośrodków szkoleniowych Sił Lądowych Ukrainy. Według oficjalnych informacji, wśród użytych środków rażenia znalazły się dwie rakiety balistyczne Iskander. Mimo podjętych środków bezpieczeństwa, nie udało się całkowicie uniknąć strat wśród personelu wojskowego - podaje ukraiński sztab.

"W wyniku precyzyjnego uderzenia w schron, mimo zastosowania środków bezpieczeństwa, niestety nie udało się całkowicie uniknąć strat wśród personelu" - informują Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prócz rakiet armia rosyjska zastosowała w uderzeniu ok. 30 dronów uderzeniowych i wywiadowczych.

Według portali społecznościowych do zdarzenia doszło w obwodzie czernihowskim w północnej części kraju.

Na miejscu ataku pracują służby ratunkowe, a wszystkim rannym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna. Dowództwo Sił Lądowych podkreśla, że trwają prace nad dalszym wzmacnianiem infrastruktury ochronnej w ośrodkach szkoleniowych i na poligonach, a także wdrażane są dodatkowe środki bezpieczeństwa podczas kolejnych ataków rakietowych i powietrznych.

To kolejny w ostatnich miesiącach atak na ukraińskie ośrodki szkoleniowe. W lipcu i sierpniu podobne uderzenia doprowadziły do śmierci i obrażeń wśród żołnierzy.