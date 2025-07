Andrzej Duda w czwartek rano przybył do Pałacu Apostolskiego w Watykanie na audiencję u papieża Leona XIV. Tuż po niej prezydent spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. "Ojciec Święty Leon XIV pytał mnie o moją ocenę sytuacji na Ukrainie" - napisał po spotkaniu Andrzej Duda.

Rzym, 02.07.2025. Prezydent Andrzej Duda na lotnisku przed wizytą w Watykanie, gdzie m.in. weźmie udział w prywatnej audiencji u papieża Leona XIV / Albert Zawada / PAP

To była dla mnie wzruszająca chwila. Podziękowałem mu za zaproszenie. To była z jednej strony powitalna wizyta, ale dla mnie - pożegnalna w roli głowy państwa polskiego. Ojciec Święty Leon XIV pytał mnie o moją ocenę sytuacji na Ukrainie. Powiedziałem, że uważam, że ciekawą ideą jest, by rozmowy pokojowe odbyły się pod auspicjami Stolicy Apostolskiej. Podziękowałem za tę inicjatywę - powiedział prezydent po spotkaniu z papieżem.

Poprosiłem, żeby w miarę szybko mógł przyjechać nowy prezydent RP, pan Karol Nawrocki po tym, jak obejmie swój urząd - dodał.