Jeden z przywódców opozycji antykremlowskiej w Rosji, Aleksiej Nawalny, został hospitalizowany w Omsku z powodu zatrucia, jest nieprzytomny i znajduje się na oddziale reanimacji - poinformowała w czwartek jego rzeczniczka Kira Jarmysz.

Aleksiej Nawalny / Alexander Shcherbak / PAP/ITAR-TASS

Dziś rano Nawalny wracał do Moskwy z Tomska. W trakcie lotu poczuł się źle. Samolot pilnie lądował w Omsku. Aleksiej doznał zatrucia toksynami - poinformowała Jarmysz. Później dodała, że Nawalny jest nieprzytomny.

Zdaniem rzeczniczki powodem zatrucia mogła być substancja dodana do herbaty, ponieważ - jak wyjaśniła - Nawalny od rana wypił jedynie herbatę. "Lekarze twierdzą, że toksyna mogła się szybciej wchłonąć przez gorący płyn".

Jak relacjonuje współpracowniczka Nawalnego, polityk jest dalej nieprzytomny - został podłączony do respiratora. Na prośbę jego współpracowników do szpitala została wezwana policja.

Przez kilka dni Nawalny był na Syberii

Nawalny przez ostatnich kilka dni przebywał w miastach Syberii. Jego współpracownicy z Tomska zapewnili, że podczas ostatniego dnia jego pobytu nie zauważyli nic podejrzanego.



Wydział zdrowia we władzach miejskich Omska potwierdził, że polityk został z lotniska przewieziony karetką pogotowia do "jednego z miejskich szpitali, gdzie poddawany jest wszelkim niezbędnym badaniom".



Około rok temu Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że został otruty.



44-letni Nawalny jest prawnikiem i działaczem opozycji, autorem popularnego w Rosji bloga. Założona przez niego Fundacja Walki z Korupcją regularnie publikuje materiały śledcze na temat nadużyć korupcyjnych w najwyższych kręgach rosyjskich władz.