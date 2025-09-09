NIK nie zostawia suchej nitki na działaniach organów i instytucji państwa w czasie epidemii Covid-19. Jak oceniła Najwyższa Izba Kontroli, reakcja podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie obywateli była nieproporcjonalna do zjawiska. Sposób podejmowania decyzji przez kluczowe podmioty nie sprzyjał gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych - przekazał prezes Izby Marian Banaś.

NIK zaprezentowała raport nt. działań rządzących w czasie pandemii, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

NIK zaprezentowała raport "Epidemia COVID-19 - czas chaosu i nietrafionych decyzji", w którym uwzględniono ustalenia z dziewięciu kontroli funkcjonowania państwa w czasie pandemii.

Odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii Covid-19 - podkreślił szef NIK, otwierając konferencję prasową.



Zauważył, że tzw. specustawa covidowa zniosła mechanizmy zabezpieczające właściwe wydatkowanie środków publicznych. Dlatego NIK wniosła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy i jej nowelizacji z konstytucją.



Do dnia dzisiejszego ten wniosek nie został jeszcze rozpatrzony - zaznaczył Banaś.

Pomoc dla przedsiębiorców udzielana bez nadzoru

Jak mówił, źle zaprojektowana była też pomoc dla przedsiębiorców, a do tego udzielana była "bez nadzoru i bez kontroli".



Sposób podejmowania decyzji przez kluczowe podmioty nie sprzyjał gospodarnemu wydatkowaniu środków publicznych - powiedział Banaś.



Jako przykład wskazał nierzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie szczepionek przeciw Covid-19.



"Reakcja podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie obywateli, choć spójna z odpowiedzią większości państw na COVID-19, była nieproporcjonalna do zjawiska, z jakim faktycznie mieliśmy do czynienia. (...) Wprowadzanie obostrzeń odbywało się w sposób chaotyczny, ad hoc, w oparciu o dane, które nie były kompletne i rzetelne, a tym samym wiarygodne" - podsumowała Izba.