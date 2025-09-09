Pracownicy Służby Więziennej protestowali w Warszawie. Domagali się m.in. podwyżki płac oraz wprowadzenia świadczenia mieszkaniowego.

Protest Służby Więziennej / Adam Burakowski / East News

Manifestacja rozpoczęła się w południe przed gmachem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Później jej uczestnicy przeszli przed siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pan minister sprawiedliwości nie reagował na nasze petycje i prośby o spotkanie. Być może nie zdążył jeszcze dostrzec, że w jego resorcie funkcjonuje formacja licząca 30 tysięcy funkcjonariuszy - mówił Andrzej Mazurek, mjr Służby Więziennej. Niech nasz protest będzie jasnym sygnałem dla rządzących. Nie damy się oszukać, będziemy walczyć aż do skutku - oświadczył.

Delegacja protestujących została przyjęta w resorcie sprawiedliwości przez ministra Waldemara Żurka i wiceminister Marię Ejchart. W rozmowach uczestniczyła też dyrektor generalna Służby Więziennej, płk Renata Niziołek.

"Minister zapewnił, że intencją rządu jest przekazanie ustawy o świadczeniach mieszkaniowych do Sejmu RP w najbliższych tygodniach" - czytamy w komunikacie resortu na platformie X. "Potwierdził, że priorytetem niezmiennie jest projekt ustawy o świadczeniach mieszkaniowych, który znajduje się już w pracach Rady Ministrów" - podkreślono.

Piotr Duda wśród uczestników protestu / Adam Burakowski / East News

Gdy protestujący przeszli przed Sejm, głos zabrał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. Nawoływał, żeby nie czekać na decyzje rządowe, lecz aktywnie protestować i walczyć o lepsze warunki pracy oraz wynagrodzenia.

Czas białego dialogu się skończył - oświadczył. Tej władzy trzeba wszystko wytargać z gardła, oni sami z siebie nic nie dają. Najlepszym przykładem jest to, że pół roku nic nie robili, a dzień przed demonstracją proponują wam spotkanie. Tylko po to, żebyście nie pojawili się dzisiaj w Warszawie na demonstracji - powiedział Duda.

Zarzewiem konfliktu między ministerstwem sprawiedliwości a związkowcami był brak realizacji porozumienia, na podstawie którego wypracowana została nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej, wprowadzająca dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy oraz założenia programu modernizacji SW na lata 2026-2029. Uwzględniono w nich m.in. wzrost uposażeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW.