Nakaz aresztowania byłego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Roastysława Szurmy i jego brata wydał Ukraiński Wyższy Sąd Antykorupcyjny - podaje agencja Interfax-Ukraina. Chodzi o zarzut przywłaszczenia środków pieniężnych.

"21 kwietnia 2026 r., na wniosek śledczych NABU, zatwierdzony przez prokuratora Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), sędzia śledczy Wyższego Sądu Antykorupcyjnego wybrał środek zapobiegawczy w postaci aresztu dla byłego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy oraz właściciela sieci ukraińskich i zagranicznych przedsiębiorstw (bliskiego krewnego byłego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy)" - przekazała służba prasowa Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy.

Oskarżenia o działanie polityczne

Te osoby, jak podaje agencja Interfax-Ukraina, są podejrzane o przywłaszczenie środków pieniężnych przeznaczonych na wypłaty w ramach tzw. zielonej taryfy, działając w ramach zorganizowanej grupy na rzecz szeregu komercyjnych przedsiębiorstw energetycznych zlokalizowanych na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego na południowym wschodzie Ukrainy.

Przebywający w Niemczech Rostysław Szurma uznał decyzję sądu za "nielegalną, motywowaną politycznie i podjętą wbrew podstawowym procedurom prawnym". "Powiem wprost: ta decyzja nie dowodzi mojej winy. Tym bardziej nie oznacza, że sprawa stała się silniejsza co do meritum. W rzeczywistości stronie oskarżenia potrzebny był właśnie taki krok procesowy, aby przejść do kolejnego etapu - międzynarodowego ścigania, wniosków o moje zatrzymanie oraz dalszej próby ekstradycji" - napisał na Facebooku.

"Nie uznaję się za winnego" - podkreślił Szurma i zapewnił, że będzie nadal "bronił swojego imienia, reputacji i stanowiska prawnego wszelkimi zgodnymi z prawem środkami". Według jego słów nie ukrywa się. "Mieszkam legalnie w Niemczech pod adresem, który od dawna jest dokładnie znany ukraińskim organom ścigania" - wyjaśnił Szurma.

Ogromne straty ukraińskiego państwa

W lutym NABU powiadomiło, że poszukuje listem gończym Szurmę, który podejrzany jest o przywłaszczenie mienia oraz legalizację dochodów z przestępstwa. Ścigany jest także jego brat.

21 stycznia NABU i SAP ujawniły schemat defraudacji środków z tzw. zielonej taryfy energetycznej na okupowanym przez Rosję terytorium obwodu zaporoskiego, ze stratami w wysokości 141,3 mln hrywien (ponad 11,6 mln zł).

42-letni, urodzony we Lwowie, Rostysław Szurma był zastępcą szefa kancelarii prezydenta Ukrainy od listopada 2021 do września 2024 r. Szurma mógł legalnie wyjechać do Niemiec, ponieważ jako ojciec trójki dzieci nie podlega mobilizacji.