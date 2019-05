18 600 "żółtych kamizelek" manifestowało w sobotę w całej Francji. To o ponad połowę mniej niż 17 listopada, kiedy rozpoczęły się protesty przeciwko polityce Macrona.

Kryzys spowodowany wystąpieniami "żółtych kamizelek" jest dla Macrona najcięższą próbą od czasu objęcia prezydenckiego fotela / pexels.com /

Była to 26. wystąpienie ruchu "żółtych kamizelek" przeciwko reformom prezydenta Emmanuela Macrona.

W Paryżu, w deszczu, demonstrowało około 1200 osób - nieco więcej niż w ubiegłą sobotę, kiedy demonstrował tam tysiąc ludzi.

W tę sobotę liczba demonstrantów była - według oficjalnych danych - podobna do ubiegłotygodniowej, kiedy pod koniec dnia 4 maja łącznie naliczono 19 tys. manifestantów. Organizatorzy protestu twierdzą jednak, że pod koniec dnia demonstrowało ponad 37 tys. ludzi.



Kryzys spowodowany wystąpieniami "żółtych kamizelek" jest dla Macrona najcięższą próbą od czasu objęcia prezydenckiego fotela i zbiega się z jego coraz niższymi notowaniami, które w ostatnim sondażu spadły do 32 procent. Coraz słabsza frekwencja w sobotnich protestach jest tym, na co od dawna liczyły władze - pisze agencja AFP.



W Lyonie i Nantes, w których "kamizelki" zapowiadały największe manifestacje, w marszach wzięło udział - według służb bezpieczeństwa - mniej niż 2500 ludzi. W obu miastach doszło do starć, a w Lyonie przeciwko rzucającym kamieniami i butelkami użyto gazu łzawiącego.