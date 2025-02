Szczyt poświęcony sztucznej inteligencji w Paryżu jeszcze się nie rozpoczął, a już jest o nim głośno. A to za sprawą zapowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona w sprawie planów przeznaczenia 109 miliardów euro na AI w najbliższych latach. "To dokładnie odpowiednik dla Francji tego, co Stany Zjednoczone ogłosiły z programem Stargate" - stwierdził francuski przywódca. Choć część tej kwoty Francja ogłosiła już w minionych dniach.

W poniedziałek i we wtorek w Paryżu odbędzie się międzynarodowy szczyt poświęcony sztucznej inteligencji - Artificial Intelligence Action Summit.

Jeszcze przed jego rozpoczęciem - w niedzielę wieczorem - prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział wielką inwestycję w AI w swoim kraju.

"To dokładnie odpowiednik Stargate"

Macron w rozmowie z agencją Reutera zapowiedział wielką inwestycję w sztuczną inteligencję.

Europa przyspieszy, Francja przyspieszy. Ogłaszamy jutro na tym szczycie 109 miliardów euro inwestycji w sztuczną inteligencję na nadchodzące lata. Co to jest? To dokładnie odpowiednik dla Francji tego, co Stany Zjednoczone ogłosiły z programem Stargate, czyli te 500 miliardów - powiedział francuski prezydent.

Jak zaznaczył: "wykonaliśmy dużo pracy i mamy zasoby".

Są to inwestycje, które zrealizują Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zamierzają stworzyć super centrum danych w kraju. To są duże amerykańskie, kanadyjskie fundusze inwestycyjne. To są również francuskie firmy - wyjaśnił Macron.

Chodzi m.in. o operatorów telekomunikacyjnych Iliad, Orange i koncern elektroniczny Thales.

Co wchodzi w skład kwoty 109 miliardów euro?

W minionych dniach Francja przekazywała informacje o inwestycjach na część zapowiedzianej sumy 109 miliardów euro.

W czwartek, 6 lutego, agencja Reutera przekazała, że Francja i Zjednoczone Emiraty Arabskie zawarły porozumienie w sprawie powstania centrum danych o mocy 1 gigawata - ma on być przeznaczony do obsługi sztucznej inteligencji. Wartość tej inwestycji wyniesie od 30 do 50 miliardów dolarów.

Następnego dnia - również Reuters - poinformował, że francuska grupa telekomunikacyjna Iliad (za pośrednictwem spółki zależnej - OpCore) zainwestuje ponad 3 mld dolarów w AI, w tym centra danych oraz moc obliczeniową.

Z kolei w sobotę, 8 lutego, agencja prasowa AFP przekazała, że kanadyjski fundusz Brookfield zainwestuje we Francji 21 miliardów dolarów do 2030 roku. Ma to zostać przeznaczone na budowę centrów danych kluczowych dla rozwoju AI.

W minionych dniach Paryż zapowiedział więc inwestycje w AI na łączną kwotę 54-74 mld dolarów. A więc 52,2-71,7 mld euro.

O Stargate

Stargate - o którym wspominał Macron w niedzielę wieczorem - to inicjatywa ogłoszona tuż po objęciu przez Donalda Trumpa fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Amerykański przywódca - wraz z szefem OpenAI Samem Altmanem, Masayoshim Sonem z Softbanku o Larrym Ellisonem z Oracle - ogłosił wielką inwestycję w sztuczną inteligencję w USA. Mowa była o około 100 miliardach dolarów w tym roku i kolejnych 400 mld dol. w kolejnych czterech latach. Łącznie na AI w USA ma być wydane w ciągu 5 lat 500 miliardów dolarów.

Szczyt AI w Paryżu

Międzynarodowy szczyt AI Action Summit odbędzie się w Paryżu w dniach 10-11 lutego. Spotkają się tam szefowie państw i rządów z około 80 krajów oraz przedstawiciele globalnych gigantów branży technologicznej.

Wśród uczestników ze świata polityki są: wiceprezydent USA J.D. Vance, wicepremier Chin Zhang Guoqing, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i kanclerz Niemiec Olaf Scholz.