Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego IDEAS właśnie znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Ministrowie cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zapowiadali w październiku, że Instytut ten powstanie 1 stycznia. Nie wiadomo nadal, co stanie się ze spółką IDEAS NCBR, gdy powstanie Instytut Badawczy IDEAS. Obie jednostki są przewidziane do badań nad sztuczną inteligencją. Ministerstwo cyfryzacji odsyła do resortu nauki – a ten milczy.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/APA Głośno o IDEAS NCBR - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należącą do grupy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), która jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym działającym w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej - zrobiło się głośno pod koniec września 2024 roku. Założyciel i ówczesny szef IDEAS NCBR prof. Piotr Sankowski został wówczas odwołany. Po medialnej burzy wokół tego tematu, ministrowie cyfryzacji (Krzysztof Gawkowski), nauki i szkolnictwa (wówczas był nim Dariusz Wieczorek, został on odwołany w grudniu) wraz z prof. Sankowskim 3 października ogłosili, że powstanie nowa jednostka - Instytut Badawczy IDEAS. Zgodnie z zapowiedziami z początku października - miało to nastąpić 1 stycznia 2025 roku. Ten termin już minął. Na razie znany jest inny - poniedziałek, 27 stycznia. Tego dnia, w godzinach popołudniowych, w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Instytutu Badawczego IDEAS. Ma on być przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale tego roku. Co wiadomo o Instytucie Badawczym IDEAS? Jak czytamy w opisie projektu, zakłada on utworzenie Instytutu Badawczego IDEAS (IB IDEAS), nad którym nadzór sprawować będzie dwóch ministrów - do spraw informatyzacji oraz obrony narodowej. "Działalność Instytutu skoncentruje się na priorytetowych obszarach badawczych, takich jak sztuczna inteligencja, widzenie maszynowe, grafika komputerowa czy przetwarzanie języka naturalnego, a także na projektach o przełomowym potencjale" - napisano w projekcie rozporządzenia. Instytut Badawczy IDEAS ma m.in. prowadzić badania naukowe (również na potrzeby bezpieczeństwa i obrony), a także wdrażać ich wyniki "w usługach świadczonych na potrzeby administracji publicznej". W opisie projektu rozporządzenia znajdują się jeszcze ogólne stwierdzenia o AI, jak np. to, że "sztuczna inteligencja jest technologią przełomową, która w sposób bezpośredni oddziałuje zarówno na aspekty strategiczne związane z obronnością, jak i na rozwój gospodarki cyfrowej oraz infrastruktury technologicznej". Opóźnienie W minionych dniach Biuro Komunikacji Ministerstwo Cyfryzacji (MC) - na pytania przesłane przez RMF FM o to, kiedy poznamy szczegóły zadań IB IDEAS, jego budżetu czy zarządu - odpowiedziało, że "wstępny budżet oraz zakres zadań zostaną określone w dokumentach powołujących Instytut; rada naukowa i kierownictwo zostaną wyłonione po jego formalnym powołaniu". Dlaczego powstanie jednostki ma takie opóźnienie? O to też zapytaliśmy ministerstwo. "Od początku toczą się prace nad powołaniem Instytutu. Kluczowe dokumenty, w tym pozytywna opinia ministra nauki, zostały przygotowane i załączone do projektu rozporządzenia. Obecnie procedura legislacyjna jest w toku. Powołanie Instytutu następuje w drodze przyjęcia rozporządzenia przez Radę Ministrów" - tak brzmi odpowiedź MC z końca minionego tygodnia. Z kolei na pytanie o to, co resort zrobił po ogłoszeniu 3 października zapowiedzi o utworzeniu IB IDEAS, ministerstwo przekazało, że 7 listopada powołano Zespół Roboczy, który przygotował dla ministra cyfryzacji opinię o zasadności powołania Instytutu. Opinia w tej sprawie była pozytywna. IDEAS NCBR - co dalej? Oprócz powołania samego IB IDEAS, istotną kwestią jest również to, co stanie się ze spółką IDEAS NCBR. Obie bowiem - i IB IDEAS, i IDEAS NCBR - mają zajmować się lub zajmują się badaniami związanymi ze sztuczną inteligencją. "Nie posiadamy obecnie informacji o dalszych losach obecnego szefa IDEAS NCBR. To pytanie do NCBR oraz IDEAS NCBR i ministra nauki. Większość grantów, które prowadzi spółka, jest związana z osobami - naukowcy przejdą do nowego Instytutu wraz z projektami. Decyzje dotyczące spółki należą do ministra nauki" - stwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji. RMF FM zwrócił się więc do resortu nauki w tej sprawie. Pomimo wysłania kilku maili, dwóch rozmów telefonicznych i oczekiwania kilkunastu dni, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przesłało żadnych informacji. Prof. Piotr Sankowski RMF FM zapytał resort cyfryzacji również o rolę prof. Piotra Sankowskiego w procesie powstawania Instytutu Badawczego IDEAS. "Prof. Piotr Sankowski od samego początku współpracuje z nami przy tworzeniu Instytutu. Wspólnie ustalamy, jak najlepiej dostosować działalność Instytutu do potrzeb polskiej nauki oraz badaczy i badaczek zajmujących się sztuczną inteligencją" - odparł resort. O sprawę zapytaliśmy również samego naukowca. "Na ten moment wolałbym powstrzymać się od komentarzy na ten temat, bo prace trwają. Dziękuję za zainteresowanie tematem" - napisał. Zobacz również: Leżała martwa kilka dni. Mopsy częściowo zjadły jej ciało

Prezydent Macron spieszy na ratunek paryskiemu Luwrowi. Muzeum pęka w szwach

Po imprezie potrącił kolegę. Kiedy kompan odzyskał przytomność, wrócili do biesiadowania

Wyprał w Polsce ponad 35 mln euro. Areszt dla Włocha