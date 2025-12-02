Komisja petycji Parlamentu Europejskiego odrzuciła wniosek o zajęcie się sprawą udzielenia przez Węgry azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Europoseł KO Dariusz Joński zapowiada ponowienie petycji.

Parlament Europejski odrzucił wniosek ws. azylu dla Marcina Romanowskiego. Joński zapowiada ponowną próbę / Anita Walczewska/East News / East News

We wtorek podczas posiedzenia komisji petycji Parlamentu Europejskiego europosłowie zagłosowali przeciwko zajęciu się sprawą udzielenia azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu przez Węgry. Wcześniej koordynatorzy grup politycznych PE zdecydowali, że sprawa zostanie rozpatrzona w trybie pilnym, o co wnioskował europoseł KO Dariusz Joński.

Dariusz Joński w rozmowie z PAP zapowiedział, że ponowi wniosek w tej sprawie. Koordynatorzy zajmą się nim w styczniu. Dzisiejsze głosowanie dało tylko to, że sprawa Romanowskiego zostanie przesunięta o dwa-trzy tygodnie - zapewnił polityk KO. Joński wyjaśnił, że nie był obecny na głosowaniu, ponieważ w tym samym czasie uczestniczył w debacie w komisji transportu.

Sam Joński nie przyszedł na głosowanie

Zdaniem Jońskiego, wniosek przepadł głosami europosłów PiS, którzy wykorzystali nieobecność części deputowanych, w tym samego Jońskiego. Wbrew porannej decyzji koordynatorów zagłosowali za odrzuceniem wniosku ws. Romanowskiego - ocenił europoseł KO.

Przewodniczący komisji petycji, europoseł PiS Bogdan Rzońca, podkreślił w rozmowie z PAP, że głosowanie odbyło się zgodnie z procedurami. Jak wyjaśnił, wniosek o głosowanie złożył hiszpański eurodeputowany Diego Solier z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy także PiS. Przeważyły kwestie formalne. Gdyby pozostali europosłowie przyszli na głosowanie, to może by wygrali - skomentował Rzońca.

Dlaczego sprawa azylu ma znaczenie?

Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa. Polska prokuratura wydała Europejski Nakaz Aresztowania, jednak Romanowski wyjechał na Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny.

Europoseł KO Dariusz Joński podkreślał, że Węgry, przyznając azyl osobie podejrzanej o poważne przestępstwa gospodarcze, mogły naruszyć prawo UE, które zobowiązuje państwa członkowskie do współpracy w sprawach karnych. Europosłowie KO domagają się, by Komisja Europejska zbadała działania Węgier i wezwała rząd w Budapeszcie do wydania Romanowskiego polskim organom ścigania.

Wcześniej Joński zapowiedział, że europarlamentarzyści będą domagać się rozważenia sankcji wobec państw, które systemowo odmawiają współpracy w zakresie ścigania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Sprawa Romanowskiego może nie być odosobniona - na Węgrzech przebywa również Zbigniew Ziobro, któremu polska prokuratura planuje postawić zarzuty.