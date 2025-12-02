Komisja petycji Parlamentu Europejskiego w trybie pilnym zajmie się sprawą udzielenia azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu przez Węgry. Europosłowie chcą, by Komisja Europejska sprawdziła, czy Budapeszt nie złamał prawa Unii Europejskiej, odmawiając wydania byłego wiceministra sprawiedliwości Polsce.

Marcin Romanowski będzie wydany Polsce? PE zdecyduje, czy Węgry nie złamały prawa / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Komisja petycji Parlamentu Europejskiego została zwołana w trybie pilnym na styczeń, by zająć się sprawą Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości i posła PiS. Wniosek w tej sprawie złożył europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński po tym, jak do komisji wpłynęła petycja od jednego z polskich obywateli. Inicjatywa uzyskała poparcie koordynatorów grup politycznych w PE.

Reakcja Węgier

Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty obejmują m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa. W związku z tym polska prokuratura wydała Europejski Nakaz Aresztowania.

Romanowski, by uniknąć zatrzymania, wyjechał na Węgry, gdzie rząd Viktora Orbana udzielił mu azylu politycznego i odmówił jego wydania Polsce.

Zdaniem Dariusza Jońskiego, Węgry, przyznając azyl polityczny osobie podejrzanej o poważne przestępstwa gospodarcze, mogły naruszyć prawo Unii Europejskiej. Artykuł 82. Traktatu o funkcjonowaniu UE zobowiązuje państwa członkowskie do wzajemnej pomocy w sprawach karnych, w tym do realizacji europejskich nakazów aresztowania - podkreślił Joński.

Europosłowie domagają się, by Komisja Europejska zbadała, czy działania Węgier były zgodne z prawem UE, oraz by wezwała rząd w Budapeszcie do wydania Romanowskiego polskim organom ścigania. Zapowiedziano także wniosek o debatę plenarną na temat nadużywania mechanizmu azylu politycznego przez państwa członkowskie.

Precedens i możliwe sankcje

Joński zapowiedział, że europarlamentarzyści będą domagać się rozważenia sankcji wobec państw, które systemowo odmawiają współpracy w zakresie ścigania przestępstw gospodarczych i korupcyjnych. Dodał, że sprawa Romanowskiego może nie być odosobniona - na Węgrzech przebywa również Zbigniew Ziobro, wobec którego polska prokuratura planuje postawić zarzuty.

Komisja petycji PE ma wydać oficjalny komunikat w sprawie Romanowskiego we wtorek o godzinie 16.

Węgierski rząd udzielił Romanowskiemu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 roku. Władze w Budapeszcie podkreślają, że jako uchodźca ma on prawo do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier.

Zarzuty dla Romanowskiego

Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa. Prokuratura zarzuca mu także działanie w celu osiągnięcia korzyści osobistych i majątkowych. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy przyznawaniu wielomilionowych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych, Romanowski miał brać udział w procederze "ustawiania" konkursów, co doprowadziło do strat finansowych państwa.

Prokurator w Polsce unieważnił dwa dokumenty tożsamości Romanowskiego, by zablokować mu ucieczkę poza strefę Schengen.