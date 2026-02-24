Od 1 maja 2026 roku osoby korzystające z sanatoriów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia muszą liczyć się ze wzrostem kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Nowe stawki obejmą sezon letni i dotkną wszystkich pacjentów korzystających z tej formy leczenia.
- Od 1 maja 2026 r. wzrosną opłaty za pobyt w sanatoriach finansowanych przez NFZ.
- Nowe stawki dotyczą sezonu letniego i obejmują wszystkie typy pokoi.
Od 1 maja 2026 roku w życie wchodzą wyższe stawki za pobyt w sanatoriach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przypomina serwis wp.pl. System działa w dwóch sezonach rozliczeniowych. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują niższe stawki, a od 1 maja do 30 września - wyższe. Wynika to z przepisów resortu zdrowia. Zmiany obejmą sezon letni, kiedy to zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym jest największe. Podwyżki dotyczą wszystkich pacjentów korzystających z sanatoriów na podstawie skierowania z NFZ.
NFZ finansuje zabiegi oraz leczenie w sanatorium, ale do zakwaterowania oraz wyżywienia dopłaca pacjent. I właśnie te stawki mają wzrosnąć. Do końca kwietnia 2026 roku obowiązują stawki:
- Pokój jednoosobowy z łazienką - 32,60 zł za dobę,
- Pokój dwuosobowy z łazienką - 19,50 zł za dobę,
- Pokój wieloosobowy z łazienką - 12,50 zł za dobę.
Od 1 maja stawki wzrosną do:
- Pokój jednoosobowy z łazienką - 40,90 zł za dobę,
- Pokój dwuosobowy z łazienką - 27,30 zł za dobę,
- Pokój wieloosobowy z łazienką - 14,80 zł za dobę.
Różnica w kosztach za kilkutygodniowy pobyt może wynieść nawet kilkaset złotych, w zależności od długości turnusu i wybranego standardu zakwaterowania. Warto pamiętać, że do tych opłat należy doliczyć koszty dojazdu, opłatę klimatyczną oraz ewentualny pobyt opiekuna.
Nie wszyscy pacjenci muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Bezpłatny pobyt w sanatorium przysługuje:
- dzieciom,
- osobom z niepełnosprawnościami,
- inwalidom wojennym.
Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi programy prewencji rentowej, w ramach których wybrane osoby mogą skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. W tym przypadku ZUS pokrywa także koszty dojazdu najtańszą formą transportu publicznego.
Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia również skorzystanie z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. W tym przypadku pacjent nie ponosi żadnych kosztów - zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie są w pełni finansowane przez NFZ przez okres 21 dni. Jednak liczba miejsc jest ograniczona, a decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Fundusz.
Szpitale uzdrowiskowe przeznaczone są głównie dla pacjentów po zakończonym leczeniu szpitalnym lub wymagających intensywnej rehabilitacji. Pobyt w takim ośrodku odbywa się według określonego programu terapeutycznego i pod ścisłą opieką medyczną.