Od 1 maja 2026 roku osoby korzystające z sanatoriów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia muszą liczyć się ze wzrostem kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Nowe stawki obejmą sezon letni i dotkną wszystkich pacjentów korzystających z tej formy leczenia.

/ Shutterstock

Od 1 maja 2026 r. wzrosną opłaty za pobyt w sanatoriach finansowanych przez NFZ.

Nowe stawki dotyczą sezonu letniego i obejmują wszystkie typy pokoi.

Od 1 maja 2026 roku w życie wchodzą wyższe stawki za pobyt w sanatoriach finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - przypomina serwis wp.pl. System działa w dwóch sezonach rozliczeniowych. Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują niższe stawki, a od 1 maja do 30 września - wyższe. Wynika to z przepisów resortu zdrowia. Zmiany obejmą sezon letni, kiedy to zainteresowanie leczeniem uzdrowiskowym jest największe. Podwyżki dotyczą wszystkich pacjentów korzystających z sanatoriów na podstawie skierowania z NFZ.

Ile zapłacimy za pobyt w sanatorium?

NFZ finansuje zabiegi oraz leczenie w sanatorium, ale do zakwaterowania oraz wyżywienia dopłaca pacjent. I właśnie te stawki mają wzrosnąć. Do końca kwietnia 2026 roku obowiązują stawki:

Pokój jednoosobowy z łazienką - 32,60 zł za dobę,

Pokój dwuosobowy z łazienką - 19,50 zł za dobę,

Pokój wieloosobowy z łazienką - 12,50 zł za dobę.

Od 1 maja stawki wzrosną do:

Pokój jednoosobowy z łazienką - 40,90 zł za dobę,

Pokój dwuosobowy z łazienką - 27,30 zł za dobę,

Pokój wieloosobowy z łazienką - 14,80 zł za dobę.

Różnica w kosztach za kilkutygodniowy pobyt może wynieść nawet kilkaset złotych, w zależności od długości turnusu i wybranego standardu zakwaterowania. Warto pamiętać, że do tych opłat należy doliczyć koszty dojazdu, opłatę klimatyczną oraz ewentualny pobyt opiekuna.

Zwolnienie z opłat

Nie wszyscy pacjenci muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Bezpłatny pobyt w sanatorium przysługuje:

dzieciom,

osobom z niepełnosprawnościami,

inwalidom wojennym.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi programy prewencji rentowej, w ramach których wybrane osoby mogą skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. W tym przypadku ZUS pokrywa także koszty dojazdu najtańszą formą transportu publicznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia również skorzystanie z leczenia w szpitalu uzdrowiskowym. W tym przypadku pacjent nie ponosi żadnych kosztów - zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie są w pełni finansowane przez NFZ przez okres 21 dni. Jednak liczba miejsc jest ograniczona, a decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Fundusz.

Szpitale uzdrowiskowe przeznaczone są głównie dla pacjentów po zakończonym leczeniu szpitalnym lub wymagających intensywnej rehabilitacji. Pobyt w takim ośrodku odbywa się według określonego programu terapeutycznego i pod ścisłą opieką medyczną.