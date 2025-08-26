Granat hukowy wybuchł w rękach żołnierza, który doznał urazu lewej ręki przy granicy z Białorusią - takie są nieoficjalne informacje RMF FM. Polski żołnierz został ranny w wyniku incydentu, do którego doszło wczoraj w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wojskowy doznał urazu lewej ręki "w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów".

Zobacz również:

Do groźnej sytuacji doszło około godziny 20:00. Żołnierz próbował udaremnić nielegalną próbę przekroczenia granicy przez agresywnych migrantów.

"Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, w rękach żołnierza wybuchł granat hukowy.

Wojskowy trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego stan jest stabilny. 

Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. 