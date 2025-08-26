Granat hukowy wybuchł w rękach żołnierza, który doznał urazu lewej ręki przy granicy z Białorusią - takie są nieoficjalne informacje RMF FM. Polski żołnierz został ranny w wyniku incydentu, do którego doszło wczoraj w miejscowości Czeremcha (woj. podlaskie). Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że wojskowy doznał urazu lewej ręki "w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów".

Zdjęcie ilustracyjne. Żołnierz przy granicy z Białorusią / Artur Reszko / PAP Zobacz również: Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Rząd podał statystyki

Tajemniczy obiekt powstaje blisko granicy z Polską. Co kombinują Rosjanie? Do groźnej sytuacji doszło około godziny 20:00. Żołnierz próbował udaremnić nielegalną próbę przekroczenia granicy przez agresywnych migrantów. "Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego. Według nieoficjalnych informacji RMF FM, w rękach żołnierza wybuchł granat hukowy. Wojskowy trafił do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy. Jego stan jest stabilny. Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

