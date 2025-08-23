W 86. rocznicę zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow prezydent Karol Nawrocki zaapelował w mediach społecznościowych o wyciągnięcie przez cały świat wniosków z wydarzeń z 1939 roku. Podkreślił, że nie można pozwolić na to, by "chore marzenia o imperium pochłonęły kolejne ludzkie istnienia". Tymczasem - jak ocenił - w Rosji odżywają właśnie "resentymenty imperialne".
"W 1939 roku Stalin, wspólnie z Hitlerem, zawarli akt, który otworzył drogę do II wojny światowej i pochłonął życie milionów ludzi na całym świecie. Polska stała się pierwszą ofiarą niemieckiej, a potem sowieckiej agresji" - napisał na portalu X prezydent w 86. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow.