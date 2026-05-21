To już oficjalna decyzja. Gwiazda Ekstraklasy, napastnik Jagiellonii Białystok Afimico Pululu żegna się z klubem, z którym zdobył mistrzostwo Polski.

Pululu był jednym z kluczowych zawodników, z którym klub zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Polski.

"Po trzech latach, które na zawsze zmieniły historię Dumy Podlasia, Afimico Pululu opuszcza Białystok przez główną bramę - jako niekwestionowana legenda, jeden z głównych architektów pierwszego w historii mistrzostwa Polski i dumny król strzelców Ligi Konferencji" - poinformowała w czwartek Jagiellonia na swojej stronie internetowej.

Pululu opuści Jagiellonię po zakończeniu obecnego sezonu Ekstraklasy.

27-letni angolski napastnik, który posiada potrójne obywatelstwo, trafił do Białegostoku w 2023 roku. Z Jagiellonią zdobył mistrzostwo i Superpuchar Polski.

W kończącym się sezonie Pululu zdobył dla Jagiellonii 14 bramek w 32 meczach Ekstraklasy.

W sumie snajper zanotował 133 występy w barwach "Jagi", w których zdobył 55 bramek i zanotował 17 asyst.