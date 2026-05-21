Wojny prowadzone przez Rosję i Stany Zjednoczone nie tylko osłabiły pozycję obu mocarstw na arenie międzynarodowej, ale także utorowały drogę do globalnej dominacji Chin. Po niedawnej wizycie Władimira Putina w Pekinie niemiecka prasa nie pozostawia złudzeń - to Xi Jinping rozdaje dziś karty, a Kreml i Biały Dom muszą się z tym liczyć. Europa natomiast wcale nie powinna się z tego cieszyć.

Xi Jinping / IMAGO/Alexander Kazakov/Imago Stock and People/East News / East News

Chiny ostatnio były gospodarzem ważnych wizyt - prezydenta USA Donalda Trumpa i rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.

Zdaniem niemieckiej prasy, Xi realizuje długoterminowy plan budowania niezależności Chin bez angażowania się w kosztowne konflikty zbrojne, zamiast tego cierpliwie wzmacnia pozycję kraju.

Chiny dążą do tego, by inne państwa były bardziej zależne od nich, a nie na odwrót, co pozwala Xi Jinpingowi grać rolę "strażnika stabilności", podczas gdy Putin i Trump popadają w problemy.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

W ostatnich dniach Chiny gościły przywódców dwóch światowych mocarstw - najpierw Pekin odwiedził prezydent USA Donald Trump, a zaraz po nim do Państwa Środka przyjechał Władimir Putin. Jak zauważa niemiecka prasa, prawdziwym rozgrywającym nie był tutaj jednak ani Biały Dom ani tym bardziej Kreml.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dyskusje między mocarstwami będą trwały dalej". Chiny najważniejszym graczem globalnej polityki?

Xi Jinping czeka

W ocenie komentatorów, chiński przywódca Xi Jinping realizuje długofalowy plan, a jego celem są "niezależne Chiny, które są panem swojego losu i którym nikt nie może mówić, co mają robić".

W przeciwieństwie do swoich rywali, Xi nie angażuje się w kosztowne konflikty zbrojne. Zamiast tego, cierpliwie i metodycznie buduje pozycję swojego kraju, czekając na kolejne błędy Stanów Zjednoczonych i Rosji, dążąc do tego, aby inne państwa były bardziej zależne od Chin niż Chiny od nich.

Jak zauważa "Sueddeutsche Zeitung", Xi może z powodzeniem grać rolę "strażnika stabilności i rozsądku", podczas gdy Putin i Trump "wdali się w źle zaplanowane wojny". To właśnie dzięki tej strategii Chiny mogą dziś spotykać się z prezydentem Stanów Zjednoczonych jak "równy z równym", a na władcę Kremla spoglądać z góry.

"Wojownik z łaski Xi"

W ocenie niemieckich mediów, Władimir Putin jeszcze niedawno postrzegany jako jeden z najpotężniejszych przywódców świata, dziś coraz bardziej przypomina "wojownika z łaski Xi". Komentatorzy podkreślają, że Rosja jest w stanie prowadzić wojnę przeciwko Ukrainie tylko dzięki poparciu Chin. W zamian za wsparcie, Kreml dostarcza Pekinowi tanią energię i staje się coraz bardziej uzależniony od chińskiego kapitału, technologii i wsparcia politycznego.

Jak zaznacza "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Putin pojechał do Pekinu jako młodszy partner". Im dłużej trwa wojna z Ukrainą, tym bardziej Rosja jest uzależniona od Chin - gospodarczo, wojskowo i politycznie. Xi Jinping nie widzi nawet potrzeby wydania szybkiej zgody na budowę nowego gazociągu Siła Syberii 2, na co naciska Putin.

"Putin staje się wasalem Pekinu" - pisze z kolei Mathias Brueggmann w "Tageszeitung". Celem Putina było uzależnienie Europy od rosyjskiej ropy i gazu. Jego plan zakończył się fiaskiem z powodu wojny z Ukrainą. "Zamiast uzależnić Europę, Putin całkowicie uzależnił się od Chin" - ocenił komentator. "Xi wyciska Rosję jak cytrynę, a Putin nie jest w stanie się bronić, gdyż jest finansowo spłukany" - dodał.

Zdaniem komentatora Putin nie wyzwoli się z chińskiego uścisku. Import chińskich samochodów osobowych, ciężarówek i autokarów niemal "zrównał z ziemią" rosyjskie fabryki. "Gdyby Pekin przerwał dostawy do Rosji, Putin musiałby zakończyć wojnę z Ukrainą. Polityka Putina prowadzi do przekształcenia Rosji w chińską prowincję" - zaznaczył.

Wizyta Putina w Pekinie była "demonstracją siły", ale nie w wykonaniu przywódcy Rosji, lecz Chin - ocenił "Die Welt". Putin dostał oświadczenia i memoranda o współpracy między ministerstwami oraz państwowymi firmami, ale nie otrzymał tego, na czym mu naprawdę zależy. "Chiny bezwzględnie wykorzystują trudną sytuację Rosji" - ocenił dziennik.

Trump bezsilny

Również Stany Zjednoczone, mimo swojej potęgi, nie zdołały zmusić Chin do ustępstw. Donald Trump, prowadząc wojnę celną, liczył na szybkie zwycięstwo, jednak Pekin odpowiedział własnymi cłami i kontrolą eksportu rzadkich surowców.

Nie wiadomo też, jaka jest strategia amerykańskiego przywódcy - jego próby "komplementowania" Putina w celu zerwania osi Moskwa-Pekin spaliły na panewce. "W nadziei na układ z Chinami Trump pozwolił na powstanie podejrzenia, że byłby gotowy do oddania Tajwanu" - czytamy w "SZ".

W efekcie, jak zauważa "Die Welt", "wojna z Iranem mocno uwiązała wojskowo ‘abdykujące mocarstwo światowe’ na Bliskim Wschodzie", a w Azji "pociąg odjechał w kierunku Chin". Xi Jinping angażuje się w Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy Trump wciąż się waha w kwestii Tajwanu.

"TAZ" podkreśla jednak, że Europejczycy nie powinni zbytnio cieszyć się z zaistniałej sytuacji, ponieważ Chiny uzmysłowiły USA i Europie, że mają nad nimi przewagę.