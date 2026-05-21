Wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w kwietniu wzrosło 5,4 proc. rok do roku, natomiast miesiąc do miesiąca spadło o 1,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosła liczba budowanych przez deweloperów w kwietniu mieszkań - o 27,8 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca o 22,4 proc. Na koniec poprzedniego miesiąca w budowie było 852,5 tys. mieszkań.
- Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu wzrosło o 5,4 proc. rdr i spadło o 1,3 proc. mdm wobec konsensusu Polskiej Agencji Prasowej Biznes wzrostu o 6,0 proc. rdr i spadku o 0,6 proc. mdm - podał Główny Urząd Statystyczny.
"Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwietniu 2026 roku - względem poprzedniego miesiąca - spowodowany był brakiem lub mniejszą skalą dodatkowych wypłat, które wystąpiły w poprzednim miesiącu m.in. nagród, bonusów i premii, w tym kwartalnych, rocznych oraz świątecznych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - napisał Narodowy Bank Polski.
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rdr spadło o 0,9 proc. oraz nie zmieniło się mdm, zgodnie z oczekiwaniami.
Główny Urząd statyczny poinformował też, że ceny produkcji przemysłowej w kwietniu wzrosły rdr o 1,9 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc. Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym spadły w marcu o 0,1 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,6 proc.
Liczba mieszkań, których budowę deweloperzy rozpoczęli w kwietniu wzrosła o 27,8 proc. rok do roku. Miesiąc do miesiąca również wzrosła - dokładnie o 22,4 proc.
Na koniec kwietnia 2026 roku w budowie pozostawało 852,5 tys. mieszkań, tj. o 0,5 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2025 r. - wynika z szacunku GUS.
Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrost produkcji sprzedanej - w cenach stałych - w stosunku do kwietnia 2025 roku odnotowano m.in. w:
- wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 27,1 proc.,
- produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 15,5 proc.,
- gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 15,3 proc.,
- wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 11,6 proc.,
- produkcji metali – o 9,8 proc., maszyn i urządzeń – o 9,6 proc.,
- produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,3 proc.,
- produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,6 proc.,
- produkcji wyrobów z metali – o 7,0 proc.
Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem 2025 roku, wystąpił w 16 działach, m.in. w:
- naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 4,0 proc.,
- produkcji napojów – o 3,8 proc., mebli – o 3,4 proc.,
- produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 2,4 proc.