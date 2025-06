W wieku 69 lat zmarł Mieczysław Młynarski – jeden z najwybitniejszych polskich koszykarzy, olimpijczyk, wieloletni reprezentant kraju i legenda Górnika Wałbrzych. O śmierci sportowca poinformował Polski Związek Koszykówki.

Świat polskiego sportu żegna Mieczysława Młynarskiego / Shutterstock

Mieczysław Młynarski w młodości z powodzeniem trenował także piłkę nożną i siatkówkę, jednak po ukończeniu szkoły podstawowej zdecydował się w pełni poświęcić koszykówce. Pierwsze kroki na parkiecie stawiał w Zgorzelcu, ale już przed ukończeniem 18 lat związał się z Górnikiem Wałbrzych. To właśnie w tym klubie spędził 14 sezonów, prowadząc zespół do mistrzostwa Polski w 1982 roku oraz trzykrotnie do tytułu wicemistrza kraju (1981, 1983, 1986).

Rekordy, tytuły i niezapomniane mecze

Młynarski czterokrotnie był królem strzelców polskiej ligi (1980, 1981, 1983, 1984), a w 1981 roku zdobył aż 1115 punktów w sezonie - to jego najlepszy wynik w karierze. Sześciokrotnie wybierano go do najlepszej piątki sezonu, a w 1981 roku uznano za najlepszego zawodnika ligi.

Na stałe zapisał się w historii polskiej koszykówki 10 grudnia 1982 roku, kiedy w meczu Górnika Wałbrzych z Pogonią Szczecin zdobył aż 90 punktów, trafiając 35 z 48 rzutów z gry i 20 z 22 rzutów osobistych. "Biało-niebiescy" wygrali wtedy 133:109.

Przez dziewięć lat Młynarski reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Był królem strzelców mistrzostw Europy w Turynie (1979) i Pradze (1981), a także trzecim strzelcem igrzysk olimpijskich w Moskwie (1980), gdzie Polska zajęła 7. miejsce. W 1981 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Europy, wzbudzając zainteresowanie czołowych klubów Starego Kontynentu.