W poniedziałek w wieku 81 lat zmarł Jerzy Dziewulski - poinformował jego syn w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Były oficer policji i poseł na Sejm odszedł po ciężkiej chorobie.

Zmarł Jerzy Dziewulski / Ireneusz Sobieszczuk / PAP

Jak informuje PAP, w poniedziałek 11 sierpnia zmarł były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa, Jerzy Dziewulski. Mężczyzna zmarł w wieku 81 lat po ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Jerzy Dziewulski to polski polityk, były policjant i ekspert ds. bezpieczeństwa. Urodził się 15 grudnia 1943 roku w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Był jednym z dowódców "Operacji Most", a jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Przez wiele lat pracował w policji, gdzie specjalizował się w działaniach antyterrorystycznych. W latach 1991-2001 był posłem na Sejm RP.

Pełnił także funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Był autorem książek i publicystą, często komentującym sprawy związane z bezpieczeństwem i terroryzmem w mediach.

"Operacja Most"

"Operacja Most" (znana także jako "Operacja Bridge" lub "Operation Bridge") to kryptonim tajnej akcji przeprowadzonej w latach 1990-1992, której celem była pomoc w emigracji Żydów z ZSRR do Izraela przez terytorium Polski.

W wyniku zmian politycznych w Związku Radzieckim i otwarcia granic, wielu Żydów chciało wyemigrować do Izraela. Bezpośrednie połączenia lotnicze między ZSRR a Izraelem były jednak niemożliwe z powodów politycznych i bezpieczeństwa. Polska, jako kraj pośredniczący, odegrała kluczową rolę w umożliwieniu tej migracji.

W ramach "Operacji Most", Żydzi z ZSRR byli przewożeni do Polski, gdzie przebywali w specjalnie przygotowanych ośrodkach, a następnie organizowano dla nich loty do Izraela. Cała operacja była ściśle chroniona przez polskie służby specjalne, policję i wojsko, ze względu na zagrożenie atakami terrorystycznymi.

Szacuje się, że w ramach "Operacji Most" przez Polskę przeszło nawet kilkaset tysięcy osób. Była to jedna z największych i najlepiej zorganizowanych akcji tego typu w Europie po II wojnie światowej. Polska zyskała dzięki temu uznanie międzynarodowe, a operacja przyczyniła się do zacieśnienia relacji polsko-izraelskich.

Jerzy Dziewulski, jako funkcjonariusz policji i ekspert ds. bezpieczeństwa, był jednym z dowódców odpowiedzialnych za ochronę transportów i bezpieczeństwo całej operacji na terenie Polski.