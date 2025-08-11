Zarzut zabójstwa usłyszała Aleksandra K. Martwe dziecko kobiety znaleziono w nocy z soboty na niedzielę w gminie Ułęż (woj. lubelskie).

Prok. Jolanta Dębiec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie poinformowała, że Aleksandra K. usłyszała zarzut umyślnego zabójstwa, do którego miało dość w nocy z czwartku na piątek.

Śledczy ustalili, że podejrzana po porodzie umieściła chłopczyka w płóciennej reklamówce i porzuciła.

Po zakończeniu akcji porodowej nie zapewniła mu odpowiedniej opieki medycznej i porzuciła go w budynku starej chlewni - to jest w warunkach uniemożliwiających mu samodzielne przeżycie - powiedziała Dębiec.

Zdaniem śledczych 31-latka działała w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia dziecka. Aleksandra K. składała wyjaśnienia, ale ze względu na dobro postępowania prokurator nie ujawnia ich treści.

Wniosek o tymczasowy areszt

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rykach, która wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące. Dębiec poinformowała, że na wtorek zaplanowano sekcję, która ma określić przyczynę śmierci noworodka.

Zwłoki noworodka, umieszczone w reklamówce policjanci znaleźli w nocy z soboty na niedzielę w Ułężu.

Za zabójstwo grozi nawet dożywocie.