15 sierpnia w tym roku wypada w piątek, co dla wielu osób oznacza przedłużony weekend. Sprawdzamy, co świętujemy 15 sierpnia, jak będą otwarte sklepy, jakie wydarzenia zaplanowano na ten dzień oraz jaką synoptycy zapowiadają pogodę.

15 sierpnia zapowiada się upalnie / Shutterstock

Pogoda na długi weekend - nad Polską antycyklon Julia

Tegoroczny długi weekend zapowiada się wyjątkowo słonecznie i upalnie. Nad Polskę dotarł antycyklon Julia, który przyniesie stabilną, suchą i gorącą aurę. Oznacza to przerwę od burz i deszczu. Jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady.

Piątek, 15 sierpnia - pełne słońce, nawet 34 st. C w najcieplejszych regionach.

- pełne słońce, nawet 34 st. C w najcieplejszych regionach. Sobota, 16 sierpnia - lekki spadek temperatur, ale wciąż ciepło: ok. 29 st. C.

- lekki spadek temperatur, ale wciąż ciepło: ok. 29 st. C. Niedziela, 17 sierpnia - przyjemne lato z temperaturą około 25 st. C.

Opadów praktycznie brak, a ciśnienie będzie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu. To idealna aura zarówno na plenerowe uroczystości, jak i wyjazdy nad wodę.



15 sierpnia: Co to za święto, dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to dzień o podwójnym znaczeniu. W Polsce obchodzimy wtedy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wydarzenia, które historycy nazywają "Cudem nad Wisłą". Było to jedno z najważniejszych starć w wojnie polsko-bolszewickiej, które zadecydowało o kształcie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.

Równocześnie Kościół katolicki celebruje Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce znaną także jako Matki Boskiej Zielnej. W wielu regionach wciąż żywy jest zwyczaj święcenia wianków z ziół, kłosów zbóż i kwiatów.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym. Zamknięte będą urzędy, szkoły, banki i większość firm. Dla wielu osób to doskonała okazja, aby przedłużyć weekend, biorąc urlop w czwartek 14 sierpnia lub w poniedziałek 18 sierpnia.

Jak będą czynne sklepy w długi weekend?

15 sierpnia obowiązuje w Polsce zakaz handlu w święta. Oznacza to, że nie zrobimy zakupów w supermarketach, hipermarketach, galeriach handlowych, drogeriach czy dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Rossmann czy Dino.

Wyjątki przewidziane w ustawie to:

stacje paliw,

apteki dyżurne,

sklepy na lotniskach, dworcach i w hotelach,

kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie,

małe sklepy osiedlowe, w których sprzedaż prowadzi sam właściciel (np. Żabka, Lewiatan) - zwykle w skróconych godzinach, np. 10:00-19:00.

16 sierpnia (sobota) - sklepy będą czynne normalnie.

17 sierpnia (niedziela) - będzie to niedziela niehandlowa, więc obowiązują ograniczenia podobne jak w święto.

"Największa" defilada i uroczystości wojskowe

Święto Wojska Polskiego to również okazja do zaprezentowania sprzętu i możliwości polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na centralną defiladę wojskową, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie.

Pod hasłem "Pokażmy wszystkim, jak zmienia się nasza armia" żołnierze zaprezentują nowoczesny sprzęt, pojazdy bojowe, samoloty i śmigłowce. Przewidziano także pokaz dynamiczny, przemarsze pododdziałów oraz spotkania z żołnierzami. Szczegółowy program i godziny wydarzeń można znaleźć na stronie MON. Nowym elementem będzie liczny udział Marynarki Wojennej. Jak zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie to "największa defilada ostatnich lat".

W defiladzie zobaczymy 88 pocztów sztandarowych prezentujących się w ramach defilady komponentu lądowego. Obecnych będzie także blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód oraz Eurokorpusu.

Widzowie defilady i parady będą mogli zobaczyć m.in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie: samoloty F-16 oraz śmigłowce. W tym samym czasie na wodach Bałtyku, w ramach parady morskiej, będzie można podziwiać szereg okrętów różnych klas i specjalizacji: korwety, fregaty, niszczyciele min, ale też jednostki hydrograficzne i ratownicze - w tym również najnowsze nabytki Marynarki Wojennej.

Obydwa wydarzenia, tj. defilada i parada rozpoczną się o godz. 12:00 i będą transmitowane na żywo dzięki łączonej transmisji - na udostępnionych w rejonie uroczystości telebimach, w telewizji i Internecie.