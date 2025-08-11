15 sierpnia w tym roku wypada w piątek, co dla wielu osób oznacza przedłużony weekend. Sprawdzamy, co świętujemy 15 sierpnia, jak będą otwarte sklepy, jakie wydarzenia zaplanowano na ten dzień oraz jaką synoptycy zapowiadają pogodę.

Pogoda na długi weekend - nad Polską antycyklon Julia

Tegoroczny długi weekend zapowiada się wyjątkowo słonecznie i upalnieNad Polskę dotarł antycyklon Julia, który przyniesie stabilną, suchą i gorącą aurę. Oznacza to przerwę od burz i deszczu. Jedynie lokalnie mogą wystąpić przelotne opady.

  • Piątek, 15 sierpnia - pełne słońce, nawet 34 st. C w najcieplejszych regionach.
  • Sobota, 16 sierpnia - lekki spadek temperatur, ale wciąż ciepło: ok. 29 st. C.
  • Niedziela, 17 sierpnia - przyjemne lato z temperaturą około 25 st. C.

Opadów praktycznie brak, a ciśnienie będzie wysokie, co sprzyja dobremu samopoczuciu. To idealna aura zarówno na plenerowe uroczystości, jak i wyjazdy nad wodę.

15 sierpnia: Co to za święto, dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to dzień o podwójnym znaczeniu. W Polsce obchodzimy wtedy Święto Wojska Polskiego, ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku - wydarzenia, które historycy nazywają "Cudem nad Wisłą". Było to jedno z najważniejszych starć w wojnie polsko-bolszewickiej, które zadecydowało o kształcie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.

Równocześnie Kościół katolicki celebruje Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Polsce znaną także jako Matki Boskiej Zielnej. W wielu regionach wciąż żywy jest zwyczaj święcenia wianków z ziół, kłosów zbóż i kwiatów.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy 15 sierpnia jest dniem ustawowo wolnym. Zamknięte będą urzędy, szkoły, banki i większość firm. Dla wielu osób to doskonała okazja, aby przedłużyć weekend, biorąc urlop w czwartek 14 sierpnia lub w poniedziałek 18 sierpnia.

Jak będą czynne sklepy w długi weekend?

15 sierpnia obowiązuje w Polsce zakaz handlu w święta. Oznacza to, że nie zrobimy zakupów w supermarketach, hipermarketach, galeriach handlowych, drogeriach czy dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Rossmann czy Dino.
Wyjątki przewidziane w ustawie to:

  • stacje paliw,
  • apteki dyżurne,
  • sklepy na lotniskach, dworcach i w hotelach,
  • kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie,
  • małe sklepy osiedlowe, w których sprzedaż prowadzi sam właściciel (np. Żabka, Lewiatan) - zwykle w skróconych godzinach, np. 10:00-19:00.

16 sierpnia (sobota) - sklepy będą czynne normalnie.

17 sierpnia (niedziela) - będzie to niedziela niehandlowa, więc obowiązują ograniczenia podobne jak w święto.

"Największa" defilada i uroczystości wojskowe

Święto Wojska Polskiego to również okazja do zaprezentowania sprzętu i możliwości polskiej armii. Ministerstwo Obrony Narodowej zaprasza na centralną defiladę wojskową, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie.

Pod hasłem "Pokażmy wszystkim, jak zmienia się nasza armia" żołnierze zaprezentują nowoczesny sprzęt, pojazdy bojowe, samoloty i śmigłowce. Przewidziano także pokaz dynamiczny, przemarsze pododdziałów oraz spotkania z żołnierzami. Szczegółowy program i godziny wydarzeń można znaleźć na stronie MON. Nowym elementem będzie liczny udział Marynarki Wojennej. Jak zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie to "największa defilada ostatnich lat".

W defiladzie zobaczymy 88 pocztów sztandarowych prezentujących się w ramach defilady komponentu lądowego. Obecnych będzie także blisko 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych: ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód oraz Eurokorpusu.

Widzowie defilady i parady będą mogli zobaczyć m.in.: bojowe wozy piechoty Borsuk, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K, czołgi K2 i Abrams, a na niebie: samoloty F-16 oraz śmigłowce. W tym samym czasie na wodach Bałtyku, w ramach parady morskiej, będzie można podziwiać szereg okrętów różnych klas i specjalizacji: korwety, fregaty, niszczyciele min, ale też jednostki hydrograficzne i ratownicze - w tym również najnowsze nabytki Marynarki Wojennej. 

Obydwa wydarzenia, tj. defilada i parada rozpoczną się o godz. 12:00 i będą transmitowane na żywo dzięki łączonej transmisji - na udostępnionych w rejonie uroczystości telebimach, w telewizji i Internecie.