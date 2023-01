Premier podkreślał, że w sprawie ustawy odbyło się kilka "długich, merytorycznych" spotkań z ekspertami Zbigniewa Ziobry i jego posłami.

Miałem wrażenie, że nasze racje od strony gospodarczej, jak ważne to jest dla umocnienia złotówki, zmniejszenia inflacji, wzmocnienia wzrostu gospodarczego, szybszego uzbrojenia polskiej armii, że te argument trafiły przynajmniej do części posłów Solidarnej Polski. Jednak mimo to widzę, że Solidarna Polska inaczej podchodzi do tego. Te racje, które oni przedstawili nam, były także wyłożone w sposób bardzo rzeczowy i to nie są obawy, których ja nie podzielam. Te obawy również podzielam, zwłaszcza, że nie raz byliśmy traktowani nie fair przez Komisję Europejską, tylko polityka to jest sztuka realizacji celów w tych okolicznościach, w których się znajdujemy. Dzisiaj mamy sytuację bardzo groźną na wschodzie, więc chcemy wygasić spory na zachodzie - powiedział premier.

Premier podziękował Ziobrze