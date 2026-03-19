Kurs Orlenu, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rośnie nieprzerwanie od ponad 14 miesięcy. Od początku 2025 roku do połowy marca 2026 roku akcje koncernu niemal potroiły swoją wartość - z około 47 zł do imponujących 136 zł za jedną akcję.

11 marca 2026 roku akcje Orlenu wzrosły aż o 5,6 procent, co przełożyło się na kapitalizację spółki na poziomie niemal 150 miliardów złotych, czyli ponad 40 miliardów dolarów. Dla porównania, w tym samym czasie wartość rynkowa Gazpromu wynosiła około 38,9 miliarda dolarów.

Przejęcia i korzystna koniunktura

Eksperci rynku energetycznego zwracają uwagę, że na wzrost znaczenia Orlenu ogromny wpływ miały wcześniejsze przejęcia innych spółek energetycznych. W ostatnich latach Orlen włączył do swojej struktury m.in. Grupę Lotos, PGNiG oraz Energę, co pozwoliło na stworzenie prawdziwego multienergetycznego giganta.

"Koncern paliwowo-energetyczny Orlen osiągnął wartość rynkową wyższą niż rosyjski gigant gazowy Gazprom. To zmiana na rynku energetycznym, która jest istotna w kontekście sankcji nałożonych na Rosję" - podkreślał portal Business Insider Polska.

Dodatkowo, rosnące marże rafineryjne, drożejący gaz oraz napięcia na Bliskim Wschodzie mogą w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej wspierać wyniki oraz kurs akcji Orlenu. Analitycy przewidują, że korzystna koniunktura na rynku energetycznym może utrzymać się przez dłuższy czas.

Gazprom w cieniu sankcji i utraty rynków

Z kolei spadek wartości Gazpromu analitycy wiążą przede wszystkim z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz z utratą dużej części rynku w Europie. Po agresji Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu szerokich sankcji przez Unię Europejską, Gazprom stracił dostęp do kluczowych rynków zbytu, co znacząco odbiło się na jego wynikach finansowych i wycenie giełdowej.

Dziś Orlen i jego spółki zależne to prawdziwy multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw, nie tylko w kraju, ale także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Firma rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej na nowoczesnych, małych modułowych reaktorach SMR.

W ramach budowy multienergetycznego giganta Orlen w 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupę Lotos i ówczesny PGNiG. Te strategiczne przejęcia pozwoliły na dywersyfikację działalności i zwiększenie odporności na wahania rynkowe.