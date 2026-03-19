Orlen osiągnął historyczny sukces, wyprzedzając pod względem wartości rynkowej rosyjski Gazprom. Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że wzrost wyceny polskiego koncernu multienergetycznego ponad wartość rosyjskiego koncernu gazowego wynika ze zmiany rządu w Polsce i odejścia PiS od władzy.
"Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść" - napisał szef polskiego rządu na platformie X.