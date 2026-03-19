Orlen osiągnął historyczny sukces, wyprzedzając pod względem wartości rynkowej rosyjski Gazprom. Do sytuacji odniósł się premier Donald Tusk, który stwierdził, że wzrost wyceny polskiego koncernu multienergetycznego ponad wartość rosyjskiego koncernu gazowego wynika ze zmiany rządu w Polsce i odejścia PiS od władzy.

"Dwa lata bez PiS-u i wartość polskiego Orlenu przekroczyła wartość rosyjskiego Gazpromu. Wystarczy nie kraść" - napisał szef polskiego rządu na platformie X.

Kurs Orlenu, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rośnie nieprzerwanie od ponad 14 miesięcy. Od początku 2025 roku do połowy marca 2026 roku akcje koncernu niemal potroiły swoją wartość - z około 47 zł do imponujących 136 zł za jedną akcję.

11 marca 2026 roku akcje Orlenu wzrosły aż o 5,6 procent, co przełożyło się na kapitalizację spółki na poziomie niemal 150 miliardów złotych, czyli ponad 40 miliardów dolarów. Dla porównania, w tym samym czasie wartość rynkowa Gazpromu wynosiła około 38,9 miliarda dolarów.

Przejęcia i korzystna koniunktura

Eksperci rynku energetycznego zwracają uwagę, że na wzrost znaczenia Orlenu ogromny wpływ miały wcześniejsze przejęcia innych spółek energetycznych. W ostatnich latach Orlen włączył do swojej struktury m.in. Grupę Lotos, PGNiG oraz Energę, co pozwoliło na stworzenie prawdziwego multienergetycznego giganta.

"Koncern paliwowo-energetyczny Orlen osiągnął wartość rynkową wyższą niż rosyjski gigant gazowy Gazprom. To zmiana na rynku energetycznym, która jest istotna w kontekście sankcji nałożonych na Rosję" - podkreślał portal Business Insider Polska.

Dodatkowo, rosnące marże rafineryjne, drożejący gaz oraz napięcia na Bliskim Wschodzie mogą w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej wspierać wyniki oraz kurs akcji Orlenu. Analitycy przewidują, że korzystna koniunktura na rynku energetycznym może utrzymać się przez dłuższy czas.

Gazprom w cieniu sankcji i utraty rynków

Z kolei spadek wartości Gazpromu analitycy wiążą przede wszystkim z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz z utratą dużej części rynku w Europie. Po agresji Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu szerokich sankcji przez Unię Europejską, Gazprom stracił dostęp do kluczowych rynków zbytu, co znacząco odbiło się na jego wynikach finansowych i wycenie giełdowej.

Dziś Orlen i jego spółki zależne to prawdziwy multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz rozbudowaną sieć stacji paliw, nie tylko w kraju, ale także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii.

Firma rozwija segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny oraz energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje także rozwój energetyki jądrowej opartej na nowoczesnych, małych modułowych reaktorach SMR.

W ramach budowy multienergetycznego giganta Orlen w 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupę Lotos i ówczesny PGNiG. Te strategiczne przejęcia pozwoliły na dywersyfikację działalności i zwiększenie odporności na wahania rynkowe.

