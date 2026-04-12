Oryginał orderu Virtuti Militari wystawiony na ukraińską aukcję. Numizmatyk nie ma wątpliwości

Instytut powołał się na opinię numizmatyka Zbigniewa Nestorowicza, który w programie "Sprawdzamy" TVP Info na podstawie dostępnej fotografii ocenił, że wystawiony na aukcji egzemplarz jest oryginałem. "Przedstawiciele rodziny poinformowali Instytut Pamięci Narodowej, że chcą odzyskać bezcenną relikwię po zamordowanym przez Sowietów polskim oficerze. W związku z deklaracją dyrektora ukraińskiego IPN, że order trafi do polskiej ambasady w Kijowie, rodzinę skierowaliśmy do rzecznika MSZ" - przekazał IPN.

Instytut zapowiedział, że 16 kwietnia w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki ul. Marszałkowska w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa poświęcona projektowi społeczno-edukacyjnemu Pamięć Nie Na Sprzedaż.

Kim był kpt. Juliusz Heinzel?

Kpt. Juliusz Roman Heinzel był potomkiem zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohaterem wojny z bolszewikami. Dowodził jednym ze szwadronów 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Za męstwo na polu walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Do czynnej służby wojskowej wrócił we wrześniu 1939 r.

"Podobnie jak tysiące innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 roku z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów" - podkreślił IPN.

Kapitan Heinzel spoczywa na otwartym 17 czerwca 2000 r. Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.