Rodzina ofiary zbrodni katyńskiej kpt. Juliusza Heinzela chce odzyskać oryginał jego orderu Virtuti Militari. Wcześniej była przekonana, że jest on w jej posiadaniu - przekazał Instytut Pamięci Narodowej. Instytut wskazał na opinię numizmatyka, według którego to oryginał wystawiono wcześniej na jednym z ukraińskich portali.
- Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną rmf24.pl.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował w sobotę wieczorem na X wpis, informujący o dalszych losach sprawy orderu wojennego Virtuti Militari, który w połowie marca został wystawiony na ukraińskiej aukcji.
"W marcu wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec faktu wystawienia na sprzedaż na jednym z ukraińskich portali orderu należącego do kpt. Juliusza Heinzela, ofiary zbrodni katyńskiej. Protest doprowadził do zamknięcia aukcji" - przypomniano w komunikacie. Wskazano, że wówczas zaskoczona wpisem Instytutu była rodzina polskiego oficera, która była przekonana, że oryginalny order jest w jej posiadaniu. "Obecnie z całą pewnością można stwierdzić, że się mylili, ponieważ artefakt, którym dysponowali, pochodzi z nadania władz komunistycznych" - czytamy we wpisie IPN.