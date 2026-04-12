Leon XIV rusza w historyczną podróż do Afryki. Jako pierwszy papież odwiedzi Algierię, a następnie złoży wizytę w Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej. Rozpoczynająca się w poniedziałek wyprawa potrwa 11 dni.

Papież Leon XIV

W trakcie wizyty planowane są pobyty w 11 miastach i miejscowościach oraz ponad 25 homilii i przemówień.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

To trzecia zagraniczna podróż wybranego w maju zeszłego roku Leona XIV, po jego wizytach w Turcji i Libanie oraz w Księstwie Monako.

Wśród głównych tematów tej podróży będzie dialog międzyreligijny, migracja i sytuacja mniejszości chrześcijańskich, rola Kościoła, pokój, a także ubóstwo i zasoby kontynentu oraz takie wyzwania, jak korupcja czy rany wojen domowych.

Papież będzie przemawiał po angielsku, francusku, portugalsku i hiszpańsku - zapowiedziano w Watykanie. W programie podróży jest 18 przelotów samolotem i śmigłowcem.

Do Algierii jako pierwszy papież

Od poniedziałku do środy amerykański papież będzie w Algierii, której nie odwiedził żaden z jego poprzedników. To dziesiąte co do wielkości państwo świata i największe w Afryce, liczące 46 milionów mieszkańców. 98 procent ludności to muzułmanie; chrześcijanie stanowią 0,3 procent. Szacuje się, że katolików jest tam około 9 tysięcy.

Ta wizyta ma dla papieża-augustianina szczególne znaczenie i od początku jego pontyfikatu wskazywana była wręcz jako oczywista i jedna z pierwszych w jego planach podróży. To z tych ziem pochodził patron jego zakonu, święty Augustyn (354-430).

Po przylocie do stolicy kraju, Algieru, Leon XIV odda hołd poległym w wojnie o niepodległość Algierii przy pomniku Męczenników Maqam Echahid, a następnie spotka się z prezydentem Abd al-Madżidem Tabbunem. Wygłosi też przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa.

W pierwszym dniu wizyty w Algierze odwiedzi również Wielki Meczet, jedną z największych świątyń islamskich na świecie, która może pomieścić 120 tysięcy osób. Papież będzie potem w ośrodku pomocy prowadzonym przez siostry augustianki oraz w stołecznej bazylice, w której spotka się ze wspólnotą katolicką kraju.

We wtorek uda się do miasta Annaba, czyli starożytnej Hippony, gdzie przez ponad 30 lat biskupem był święty Augustyn. Odprawi mszę w tamtejszej bazylice, której święty ten jest patronem i odwiedzi dom zakonny augustianów.

Wizyta w Kamerunie

W środę 15 kwietnia rozpocznie się drugi etap papieskiej podróży - wizyta w Kamerunie. Pond 60 procent jego ludności to chrześcijanie: katolicy i protestanci.

Po przylocie do stolicy, Jaunde, Leon XIV wygłosi przemówienie do władz i spotka się z ich przedstawicielami oraz z duchowieństwem. Odwiedzi też sierociniec.

Następnego dnia papież będzie w Bamendzie, mieście o silnej tożsamości anglofońskiej, położonym w północno-zachodniej części Kamerunu. W programie wizyty jest spotkanie na rzecz pokoju oraz msza na tamtejszym lotnisku.

17 kwietnia złoży wizytę w Duali, największym mieście Kamerunu, liczącym 4 miliony mieszkańców i zarazem gospodarczej stolicy kraju. Odprawi tam mszę, na której oczekiwanych jest około 600 tysięcy osób.

Angola czeka na papieża

Nazajutrz, po mszy w Jaunde, papież odleci z Kamerunu do Angoli, gdzie chrześcijanie stanowią ponad 90 procent ludności, z czego ponad połowa to katolicy.

W stolicy Luandzie spotka się z władzami tego kraju, a następnie z biskupami.

19 kwietnia Leon XIV uda się do położonego 30 kilometrów od stolicy miasta Kilamba, zbudowanego przez Chińczyków w zamian za dostęp do zasobów ropy naftowej Angoli. Wzniesiono tam 750 wysokich bloków mieszkalnych. Wiele z nich przez lata stało pustych; dlatego Kilambę nazwano wtedy "miastem duchów".

Papież odprawi tam mszę, a następnie uda się do sanktuarium w historycznym miasteczku Muxima. Mama Muxima, jak brzmi nazwa sanktuarium, to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Angoli i jedno z głównych w Afryce Subsaharyjskiej.

20 kwietnia papież będzie w mieście Saurimo w północno-wschodniej Angoli na terenach bogatych w złoża diamentów. Odprawi tam mszę i spotka się z duchowieństwem.

Gwinea Równikowa

21 kwietnia rozpocznie się ostatni etap podróży po Afryce, czyli wizyta w Gwinei Równikowej. Większość ludności kraju stanowią tam katolicy.

Papież przyleci najpierw do Malabo, drugiego co do wielkości miasta w kraju, które do stycznia tego roku było jego stolicą. Utraciło tę funkcję na rzecz Oyali. W Malabo Leon XIV spotka się z władzami Gwinei Równikowej i odwiedzi szpital psychiatryczny.

Tego dnia minie pierwsza rocznica śmierci papieża Franciszka.

22 kwietnia Leon XIV będzie w mieście Mongomo, gdzie znajduje się monumentalna Bazylika Niepokalanego Poczęcia, największa świątynia w Afryce Środkowej. Odwiedzi też szkołę technologiczną imienia papieża Franciszka.

W mieście Bata złoży wizytę w więzieniu, a na stadionie spotka się z młodzieżą i rodzinami.

23 kwietnia, po odprawieniu mszy w Malabo, Leon XIV wróci do Watykanu.

To będzie jedna z najdłuższych w ostatnich latach papieskich podróży. O jeden dzień więcej trwała pielgrzymka Franciszka do Azji i Oceanii we wrześniu 2024 roku.