Minister zdrowia Izabela Leszczyna sceptycznie odniosła się do pomysłu wprowadzenia zakazu palenia papierosów na balkonach. Do jej resortu wpłynęła petycja w tej sprawie. "Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia" - powiedziała dziennikarzom Leszczyna.

Zdj. ilustracyjne / HELMUT FOHRINGER / PAP/APA

Na konferencji prasowej minister zdrowia została zapytana o petycję ws. zakazu palenia papierosów na balkonach. Mamy tu dwie wartości - zdrowie własne i innych oraz wolność - zauważyła Izabela Leszczyna.

Nie dyskutowaliśmy jeszcze o tej petycji z moimi współpracownikami z Departamentu Zdrowia Publicznego. Natomiast wydaje mi się to zbyt daleko idące. Wydaje mi się to bardzo trudne - tłumaczyła. Nie sądzę, żeby to było możliwe do wprowadzenia - podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

Ankieta Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu palenia papierosów na balkonach? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu palenia papierosów na balkonach? Tak 45% Nie 55%

głosów: 49

Leszczyna przypomniała o przygotowanym przez jej resort projekcie dotyczącym e-papierosów. Ścierają się tu dwie opinie, dwa projekty, także w naszych rozmowach z różnymi naszymi ekspertami. (...) To co jest bliższe, bo wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić to naprawdę szybko, to zakaz papierosów elektronicznych, które nie zawierają nikotyny, żeby one nie mogły być dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia - przyznała minister zdrowia. Dodała, że chciałaby ten projekt "przeforsować naprawdę szybko".

Petycję ws. wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych wystosowano do resortu zdrowia 5 maja. Jej autorzy argumentują, że osoby niepalące nie mogą korzystać z balkonów, bo są narażone na działanie dymu papierosowego. Zwracają uwagę, że dla wielu niewychodzących z domu starszych osób wyjście na balkon to jedyny kontakt z otoczeniem.