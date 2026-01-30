Produkt Krajowy Brutto Polski w 2025 roku wzrósł o 3,6 procent - wynika ze wstępnego szacunku przedstawionego w piątek przez Główny Urząd Statystyczny. To oznacza przyspieszenie wzrostu o 0,6 procent względem danych z 2024 roku.

Dane opublikowane przez GUS wskazują na przyspieszenie polskiej gospodarki, co jest zgodne z szacunkami ekspertów.

Prezes GUS: Głównym silnikiem wzrostu gospodarczego w 2025 roku był popyt krajowy

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan na konferencji prasowej ocenił, że ubiegłoroczny wzrost gospodarczy, wynoszący 3,6 proc., był napędzany głównie przez popyt krajowy. Dodał, że inwestycje wzrosły o 4,2 procent. Według wstępnego szacunku, PKB w 2025 r. wzrósł o 3,6 proc. Oznacza to przyspieszenie wzrostu, bo w 2024 wzrost wyniósł 3 proc. Głównym silnikiem był popyt krajowy - powiedział.

Z przedstawionych w piątek przez GUS danych wynika także, że wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wzrosła o 3 procent (2,1 proc. w 2024 r.). Z kolei wartość dodana w przemyśle zwiększyła się o 3 proc. - rok temu wyniosła 0,9 proc, w budownictwie - o 1,7 proc. (po spadku o 5,8 proc. rok wcześniej), a wartość dodana brutto w handlu i naprawach w 2025 r. zwiększyła się o 4,2 proc. W 2024 r. wzrost wyniósł 2,5 proc.

"Polska gospodarka liderem wzrostu w UE"

GUS podał także, że w 2025 r. popyt krajowy zwiększył się realnie o 4 proc. w porównaniu z 2024 r., w którym zanotowano wzrost o 4,5 proc. Spożycie ogółem w 2025 r. zwiększyło się realnie o 3,9 proc., w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych o 3,7 proc.; w 2024 r. zanotowano odpowiednio wzrost o 4,4 proc. i o 2,9 proc.

Nakłady brutto na środki trwałe w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,2 proc., po spadku o 0,9 proc. w 2024 r. Stopa inwestycji, czyli relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących, w 2025 r. wyniosła - podobnie jak w 2024 roku - 17 procent.

Polska gospodarka jest liderem wzrostu wśród najbardziej liczących się gospodarek w Unii Europejskie, nasz wynik jest najwyższy po Irlandii i Malcie - powiedział prezes GUS.

Podkreślił także, że w ubiegłym roku inflacja średnioroczna wyniosła 3,6 proc., a więc była taka jak w 2024 r. Dodał, że sytuacja, w której rok po roku inflacja średnioroczna jest taka sama, zdarzyła się po raz pierwszy.

Inflacja liczona rok do roku wyniosła 2,4 proc. W tym ujęciu żywność podrożała o 2 proc., użytkowanie mieszkania lub domu oraz nośniki energii podrożały o 4,1 proc., a ceny transportu spadły o 3,2 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał także, że liczba ludności Polski na koniec 2025 r. wyniosła 37,3 mln, a więc była niższe o 157 tys. niż rok wcześniej. Zgonów w 2025 r. było 406 tys., urodzeń 328 tys., co oznacza, że przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -168 tys. Według GUS, saldo migracji w 2025 r. było dodatnie, wyniosło 9,3 tys. osób.