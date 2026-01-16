Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka polecił przeprowadzenie szeroko zakrojonej, nagłej inspekcji białoruskich sił zbrojnych - poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi Aleksandr Wolfowicz, cytowany przez państwową agencję BiełTA oraz białoruską redakcję "Radia Swoboda".

Łukaszenka zarządza nagłą inspekcję białoruskiej armii (Zdjęcie ilustracyjne) / Olesya KURPYAYEVA / AFP / East News

Aleksandr Łukaszenka zarządził nagłą, kompleksową inspekcję białoruskich sił zbrojnych, która ma być realizowana etapami i z elementem zaskoczenia.

Sprawdzian obejmuje m.in. ocenę ochrony jednostek wojskowych oraz zdolności do przeciwdziałania nowoczesnym zagrożeniom, w tym atakom dronów, z uwzględnieniem doświadczeń wojny w Ukrainie.

Regularne ćwiczenia i mobilizacje białoruskiej armii odbywają się na tle pogarszających się relacji z Zachodem i wsparcia Mińska dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Komunikaty Białorusinów opisał portal Ukraińska Prawda.

Wolfowicz przekazał, że inspekcja ma charakter kompleksowy i będzie realizowana etapami. Podkreślił, że działania będą prowadzone z zaskoczenia. Sprawdzian ma uwzględniać doświadczenia tzw. specjalnej operacji wojskowej, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W trakcie ćwiczeń oceniana będzie m.in. ochrona jednostek wojskowych oraz zdolność do przeciwdziałania nowoczesnym zagrożeniom, w tym atakom z użyciem dronów.

Na pierwszy ogień idą jednostki wsparcia technicznego, w których stacjonują różnego rodzaju pojazdy pancerne i inny sprzęt wojskowy. Kontrolowane będą stany magazynowe. Przewidziano między innymi sprawdzanie stanu technicznego pojazdów. Mają odbyć próbny przejazd na dystansie 15-20 kilometrów.

Wolfowicz dodał, że Łukaszenka osobiście zatwierdził plan ćwiczeń i weźmie udział w inspekcji.

Obecna inspekcja poprzedzona była wspólnymi ćwiczeniami sztabowymi białoruskiej armii, które odbyły się w dniach 13-16 stycznia pod kierownictwem szefa Sztabu Generalnego, Pawła Murawiejki.

Poprzednia duża, nagła inspekcja sił zbrojnych miała miejsce w październiku ubiegłego roku.

Reżim Łukaszenki regularnie organizuje ćwiczenia i mobilizacje w kontekście pogarszających się relacji z Zachodem oraz trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, w której Mińsk wspiera Kreml.