Od miesiąca niemal całkowicie ustały próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej – poinformował w Sejmie wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak podkreślił, to efekt wzmocnienia ochrony granicy, a skuteczność w powstrzymywaniu nielegalnej migracji sięga obecnie 98 procent.

Próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej niemal ustały (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

Od miesiąca niemal całkowicie ustały próby nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej - informuje wiceszef MSWiA.

Polityk tłumaczy to wzmocnieniem ochrony i skutecznością służb na poziomie 98 proc.

Liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji jest obecnie najwyższa w historii, a rząd wdrożył szereg działań zachęcających do wstępowania do służb - podsumował wiceminister.

Wiceszef MSWiA odpowiadał w piątek na pytania posłów Koalicji Obywatelskiej dotyczące wzmocnienia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Przekazał, że liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej wynosi obecnie 16 650 - to rekord w historii tej formacji i o 2 tysiące więcej niż w 2023 roku.

Mroczek poinformował, że w Straży Granicznej powstaje nowa formacja odpowiedzialna za bezpośrednią ochronę granicy państwowej, której wcześniej - mimo presji migracyjnej - nie było. Podkreślił, że zaangażowanie w ochronę granicy wykazali także żołnierze Wojska Polskiego.

Dane pograniczników potwierdzają spadek liczby prób nielegalnego dostania się do Polski. W ostatni czwartek takich prób odnotowano pięć, w środę jedną, a w dniach 1-6 stycznia - również tylko jedną.

Tylu policjantów po 1989 r. nie mieliśmy

Wiceszef MSWiA odniósł się także do sytuacji w policji. Na koniec grudnia 2025 roku liczba funkcjonariuszy wyniosła 102 291 - to najwyższy stan w historii formacji po 1989 roku. Mroczek przypomniał, że w 2023 roku ze służby odeszło aż 10 tysięcy policjantów, podczas gdy w poprzednich latach było to około 4 tysiące. W efekcie liczba funkcjonariuszy spadła wtedy do 96 700, a w Straży Granicznej do 14 800.