​Polska armia wyjaśnia, czy Rosjanie zaatakowali obwód lwowski pociskiem Oriesznik - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wiele wskazuje na to, że - jak informują ukraińskie media - siły rosyjskie po raz drugi w trakcie wojny wykorzystały ten pocisk balistyczny średniego zasięgu, tym razem do ataku zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy.

System obrony powietrznej Patriot w pobliżu lotniska Rzeszów-Jasionka (zdjęcie archiwalne) / INA FASSBENDER/AFP / East News

Podejrzenia co do użycia przez Rosjan Oriesznika biorą się stąd, że - po pierwsze - o zagrożeniu tymi pociskami balistycznymi średniego zasięgu ostrzegali nas Ukraińcy. Mało tego - w trakcie rosyjskiego ataku Kijów przekazał nam też informacje na temat tego obiektu.

Po drugie, obiekt śledziły też polskie systemy monitorujące przestrzeń powietrzną. Z informacji, które uzyskała nasza armia, wynika, że do nocnego ataku Rosjanie wykorzystali około 20 pocisków manewrujących oraz plus minus 30 pocisków balistycznych, w tym jednego, który mógł być hipersoniczny. To właśnie on uderzył w obwód lwowski.

Jakie działania podjęła polska armia?

Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że - w związku z rosyjskim atakiem - Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych postawiło w stan gotowości naziemne systemy obrony powietrznej.

Chodzi między innymi o jedną z polskich baterii Patriot, która osiągnęła już gotowość bojową, i kilka holenderskich systemów stacjonujących koło Rzeszowa.

Nie podrywano natomiast myśliwców, bo - jak usłyszał nasz dziennikarz - byłyby bezużyteczne do ewentualnego zniszczenia nowoczesnego hipersonicznego pocisku.

Rosyjski atak Oriesznikiem

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak rakietowo-dronowy na terytorium Ukrainy, obierając za cel m.in. Kijów. W ukraińskiej stolicy doszło do eksplozji i pożarów. Co najmniej cztery osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych.

Ukraińskie media podały, że do rosyjskiego ataku doszło też we Lwowie. "Po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego we Lwowie usłyszeliśmy serię eksplozji" - poinformował mer miasta Andrij Sadowy.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że Rosjanie zaatakowali ukraińskie terytorium 278 środkami napadu powietrznego, w tym "pociskiem balistycznym średniego zasięgu" wystrzelonym z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim.