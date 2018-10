Władze Polskich Linii Lotniczych LOT oferują zwolnionym dyscyplinarnie pracownikom powrót do pracy, jeśli zrezygnują ze strajku. Jak twierdzą protestujący szósty dzień związkowcy, przedstawiciele dyrekcji zadzwonili do wielu z nich z taką propozycją - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Wczoraj zarząd LOT-u zwolnił dyscyplinarnie 67 strajkujących, co przełożyło się na odwołanie co najmniej kilkunastu połączeń.

