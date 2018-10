Personel pokładowy Polskich Linii Lotniczych LOT strajkuje. W tej chwili w proteście uczestniczy około stu pracowników, a według zapowiedzi związków zawodowych działających w Polskich Liniach Lotniczych, ma ich być co najmniej trzystu. Domagają się m.in. powrotu do lepszych warunków pracy. Co protest oznacza dla podróżnych? Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT stwierdził w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że skala strajku jest zbyt mała, by skomplikować dzisiaj rozkład lotów. Radca prawny działających w spółce związków zawodowych powiedział natomiast naszemu reporterowi, że strajkujący "są straszeni telefonicznie zwolnieniem". Rzecznik LOT-u przedstawił inną wersję wydarzeń.

O poranku ruszył strajk pracowników PLL LOT /Michał Dobrołowicz /RMF FM

