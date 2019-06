Na Polach Lednickich (Wielkopolskie) trwa 23. Spotkanie Młodych Lednica 2000, które odbywa się pod hasłem "Wiesz, że Cię kocham". Bierze w nim udział ok. 60 tys. osób.

Uczestnicy spotkania / Marek Zakrzewski / PAP



Oficjalną część spotkania na Polach Lednickich rozpoczęła procesja z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz prowincjała polskich dominikanów o. Pawła Kozackiego. Pod Bramę Rybę wniesione zostały relikwie świętych, krzyż lednicki od św. Jana Pawła II oraz stauroteka lednicka - najstarszy odnaleziony na ziemiach polskich relikwiarz na relikwie Krzyża św.



Duszpasterz wspólnoty lednickiej o. Wojciech Prus przypomniał w trakcie otwarcia spotkania, że Lednica odbywa się w trakcie obchodzonej właśnie 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Dodał, że tegorocznemu spotkaniu modlitewnemu towarzyszą słowa papieża z pielgrzymki do Polski w 1987 r. Mówił on wówczas do młodych, że "muszą być mocniejsi niż warunki, w których przyszło im żyć", wskazując przy tym na Eucharystię jako środek dający siłę do pokonywania trudności życia codziennego.





Oficjalną część spotkania rozpoczęła procesja z udziałem prymasa Polski / Marek Zakrzewski / PAP



Także prymas Polski abp Wojciech Polak przywitał młodych na Polach Lednickich przywołując Jana Pawła II Bardzo serdecznie pozdrawiam słowami, które 40 lat temu wypowiedział na naszej, gnieźnieńskiej ziemi: witam Polskę ochrzczoną tutaj przed tysiącem lat - powiedział prymas.



Wieczorem zebrani wezmą udział we mszy św. i wysłuchają przesłania skierowanego do młodych przez papieża Franciszka. Spotkanie zakończy nocne przejście młodych przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.



Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 roku. Co roku gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tys. uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin o. Jan Góra.