40 dodatkowych pociągów PKP Intercity wyruszy w trasę w czasie Świąt Wielkanocnych, a 38 składów pojedzie w wydłużonych relacjach - poinformował przewoźnik we wtorek w komunikacie.

PKP Intercity: Rozkład jazdy na Wielkanoc 2025; zdj. poglądowe / Marek BAZAK/East News / East News

PKP Intercity uruchamia 40 dodatkowych pociągów, które będą kursować w Święta Wielkanocne. Dokładne trasy znajdziesz poniżej.

18 i 21 kwietnia na największych dworcach dostępni będą informatorzy mobilni, pomagający pasażerom w znalezieniu połączeń i odpowiednich peronów.

Rozkład jazdy PKP w czasie Świąt Wielkanocnych

Nowością w ofercie w czasie świątecznych wyjazdów są połączenia na trasie Warszawa Centralna - Gdynia Główna zaplanowane na 17 i 18 kwietnia. Ekonomiczna wersja tego połączenia - IC Kuter - kursować będzie w dniach 18, 21 i 22 kwietnia w kierunku Warszawy oraz 19, 22 i 23 kwietnia w kierunku Gdyni.

Przewoźnik poinformował, że w okresie świątecznym wydłużone zostaną relacje składu EIC Ślęża. Kursujący na co dzień między Warszawą a Wrocławiem pociąg pojedzie 18 kwietnia do Gdyni, a 21 kwietnia z Gdyni przez Warszawę do Wrocławia. W dniach 19 i 20 kwietnia pojawi się również EIC Morskie Oko, który połączy Gdynię z Zakopanem.

Dodatkowe połączenia PKP. Sprawdź trasy

PKP Intercity wprowadzi też dodatkowe kursy pociągów IC m.in. na trasach:

Kraków - Olsztyn (IC Kinga),

Przemyśl - Świnoujście (IC Wyczółkowski),

Lublin - Bydgoszcz (IC Inka),

Zielona Góra - Lublin (IC Strzelecki),

Lublin - Szczecin (IC Bolko).

W szczycie świątecznych podróży, czyli 17-23 kwietnia będą kursować m.in. pociągi IC:

Kraszewski (Warszawa - Terespol),

Łysica (Wrocław - Kielce),

Porazińska (Warszawa - Wrocław),

Matejko (Szczecin - Przemyśl),

Pogórze (Przemyśl – Kraków).

Do rozkładu świątecznego dołączą także pociągi TLK Hetman Bis (Kraków – Zamość).

Wydłużone zestawienia pociągów zapewnią więcej miejsc - m.in. IC Skarbek w relacji Olsztyn - Racibórz pojedzie w podwójnym zestawieniu na odcinku Olsztyn - Warszawa.

