4 ofiary i 9 rannych - to bilans wichur, które przeszły nad Polską. Bez prądu pozostaje ponad 105 tys. odbiorców w całym kraju, najwięcej w woj. zachodniopomorskim i mazowieckim - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda. Spółki energetyczne podają, że ich ekipy ciągle pracują nad usuwaniem awarii. RCB wysłało w niedzielę SMS-y z ostrzeżeniami przed porywistym wiatrem i burzami oraz informacją o możliwych przerwach w dostawie prądu. Otrzymali je mieszkańcy 14 województw (z wyłączeniem podlaskiego i lubelskiego).

Powalone drzewo przed siedzibą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego /Mateusz Marek /PAP

Bez prądu pozostaje ponad 105 tys. odbiorców w całym kraju, najwięcej w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim - poinformował w niedzielę rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda.

W niedzielę od północy do godziny 16.00 strażacy otrzymali 3341 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w niedzielę SMS-y z ostrzeżeniami przed porywistym wiatrem i burzami oraz informacją o możliwych przerwach w dostawie prądu. Otrzymali je mieszkańcy 14 województw (z wyłączeniem podlaskiego i lubelskiego).

IMGW poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie się przemieszczać z Danii nad Bałtyk niż Antonia (zwany też Franklinem). Za niżem Antonia nadciąga już kolejny - Bibi. W nocy z wtorku na środę i w środę za sprawą Bibiego porywy wiatru osiągną 90 km/h.

Osłabienia wiatru można spodziewać się w poniedziałek wieczorem.







Ponad 1,6 tys. odbiorców w województwie pomorskim nadal pozbawionych jest energii elektrycznej w wyniku awarii wywołanych silnym wiatrem - poinformował w niedzielę PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Gdańsku.



"Najwięcej - 80 awarii stacji średniego napięcia jest w rejonie słupskim, co oznacza, że energia elektryczna nie dociera tam do około 1200 gospodarstw domowych" - wyjaśnił dyżurny WCZK w Gdańsku Mirosław Haponiuk.



W sobotę wieczorem bez energii elektrycznej w województwie pomorskim było ok. 30 tys. odbiorców.





Rzecznik RCB podał dane na Twitterze. Według stanu na godz. 18.00 bez dostaw prądu pozostaje 135 309 odbiorców. W woj. mazowieckim prądu pozbawionych jest ok. 45 tys. gospodarstw domowych, w woj. zachodniopomorskim - ok. 41 tys., wielkopolskim - ok. 18 tys. i podlaskim - ok. 14 tys.



Damian Duda przekazał też, że w niedzielę od północy do godziny 16.00 strażacy otrzymali 3341 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem.





Ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego wydało w niedzielę Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.



Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczy wybrzeża wschodniego, zachodniego i morskich wód wewnętrznych kraju.



"W związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (w niedzielę - 549 cm) oraz prognozowaną sytuacją meteorologiczną, przewidywane są wahania oraz wzrosty poziomów wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych. Na Zatoce Pomorskiej oraz na wybrzeżu wschodnim z możliwością przekroczenia stanów alarmowych" - ostrzegli gdyńscy hydrolodzy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Alert obowiązuje od poniedziałku rano do wtorku rano.



Na obszarze całego regionu lubelskiego IMGiW prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 72 km/h, w porywach do 90 km/h.

RCB podało, że prądu nie ma 167 tys. 546 odbiorców. Najwięcej gospodarstw domowych bez prądu jest w woj. zachodniopomorskim - 58 tys., podlaskim - 29 tys. oraz wielkopolskim - 25 tys.





Jak poinformował rzecznik PSP, w niedzielę od północy do godziny 16 strażacy otrzymali 3341 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Najwięcej w województwach: mazowieckim - 1167, kujawsko-pomorskim - 423, wielkopolskim - 358, warmińsko-mazurskim - 285 i zachodniopomorskim - 272.



Brak jest informacji o osobach rannych.

W woj. lubuskim po awariach energetycznych wywołanych przez wichurę, która przeszła nad tym regionem, jeszcze ok. 6,6 tys. odbiorców jest pozbawionych zasilania. Ekipy energetyczne nadal usuwają awarie - poinformował PAP rzecznik gorzowskiego Oddziału Enea Operator Krzysztof Osiński.

Choć silnie wiało także w centrum śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie wiatr nie spowodował szkód - poinformował PAP dyrektor chorzowskiego zoo Marek Mitrenga. Zapewnił, że każdorazowo, gdy spodziewane są trudne warunki pogodowe, ogród jest w odpowiedni sposób zabezpieczany. Tak było i tym razem, w związku z alertem ostrzegającym przed silnym wiatrem.

Ze względu na wichury musieliśmy zamknąć duże drapieżniki w budynkach, by ewentualne powalone drzewa nie uszkodziły ogrodzeń i nie doszło do ucieczki - wyjaśnił dyrektor. Szczęśliwie podczas kończącego się weekendu silny wiatr nie wyrządził szkód w infrastrukturze zajmującego blisko 50 hektarów ZOO, nie ucierpiało też żadne zwierzę.

Wichura dała się we znaki także mieszkańcom woj. śląskiego, gdzie od nocy ze środy na czwartek do niedzielnego poranka strażacy interweniowali blisko 2 tys. razy. M.in. przy usuwaniu powalonych drzew oraz zabezpieczaniu uszkodzonych dachów pracowało w tym okresie prawie 2,3 tys. strażaków z jednostek zawodowych i ochotniczych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w niedzielę przed porywistym wiatrem i burzami. SMS-y z ostrzeżeniami i informacją o możliwych przerwach w dostawie prądu otrzymali mieszkańcy 14 województw.

"Uwaga! W nocy i jutro (20/21.02) porywisty wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie zatrzymuj się pod drzewami. Zostań w domu, jeśli możesz" - taką wiadomość RCB rozesłało do odbiorców w całym kraju z wyłączeniem mieszkańców województw: podlaskiego i lubelskiego.





Wciąż ponad 220 tysięcy gospodarstw nie ma prądu po ostatnich wichurach, które przeszły nad Polską.

Jak się dowiedzieli reporterzy RMF FM - w ciągu ostatnich 4 godzin udało się przywrócić dostawy energii u blisko 100 tysięcy odbiorców.

Najwięcej awarii jest obecnie w Warszawie.

Do wtorku włącznie zamknięte będzie Nowe Zoo w Poznaniu. Sobotni silny wiatr spowodował w ogrodzie zoologicznym wiele szkód. Żadne ze zwierząt nie ucierpiało.



W niedzielę zoo przyznało, że zniszczenia spowodowane silnym wiatrem są poważniejsze, niż pierwotnie szacowano.

Ostatniej doby na Podkarpaciu zanotowano 210 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. 90 z nich dotyczyło uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych; w jednym przypadku z budynku gospodarczego dach został całkowicie zerwany.

Pozostałe działania strażaków polegały na usuwaniu nadłamanych, powalonych drzew oraz konarów, uszkodzonych banerów reklamowych.

Najwięcej interwencji było w powiatach: tarnobrzeskim 25, rzeszowskim i dębickim po 21, stalowowolskim i kolbuszowskim po 20 oraz łańcuckim 13.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed mającym wiać w poniedziałek na Podkarpaciu silnym wiatrem. Dotyczy wszystkich powiatów regionu.

Jak poinformował IMGW, od godz. 4.00 do godz. 17.00 w poniedziałek prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości do 35 km/godz., w porywach do 85 km/godz. Przewiduje się, że wiatr będzie wiał z południowego zachodu. Możliwe burze.

W komunikacie podkreślono, że "ze względu na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane". Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 proc.





Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało w niedzielę, że w woj. zachodniopomorskim bez prądu pozostaje 55 tys. odbiorców.



Cytat Najgorsza sytuację mamy w Chojnie, tam nasze służby pracują najciężej, by to napięcie przywrócić. Niepodłączonych mamy jeszcze dziewięć linii wysokiego napięcia i 134 średniego - poinformowała w niedzielę rzeczniczka prasowa szczecińskiego oddziału Enea Operator Monika Błaszyk.

W najtrudniejszych momentach w województwie zachodniopomorskim bez prądu było blisko 200 tys. odbiorców. Najcięższa sytuacja w regionie była w powiecie wałeckim i drawskim.

Jak poinformował zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zmniejsza się liczba osób, które mają prądu.



Straż pożarna ze Starogardu Gdańskiego podsumowała wczorajsze interwencje w swoim regionie - strażacy interweniowali 101 razy.

Kolejny komunikat IMGW. Tym razem dotyczący silnego wiatru w woj. zachodniopomorskim.

Synoptycy prognozują w tym regionie kraju wystąpienie bardzo silnego wiatru o prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach nawet do 100 km/h.

Dodatkowo miejscami mogą wystąpić także burze. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godz. 1.00 w nocy do godz. 18.00. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są od wczesnych godzin rannych do południowych.

Dla pozostałej części woj. zachodniopomorskiego wydano natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Przewidują one, że wiatr będzie wiał z prędkością od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach osiągnie do 90 km/h. Również w tej części województwa prognozowane są lokalne burze. Ostrzeżenia te obowiązują do poniedziałku do godz. 16.

Ponadto, alertem pierwszego stopnia objęto także część południowej Polski, tj. w województwie:

śląskim,

małopolskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim.

W tych miejscach kraju należy spodziewać się wiatru wiejącego z prędkością od 15 km/h do 30 km/h, a w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują do niedzieli do godz. 17.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze na całym Dolnym Śląsku.



Cytat Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Przewiduje się również możliwość wystąpienia miejscami burz - poinformowało IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje od niedzielnego wieczora do poniedziałkowego popołudnia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa opolskiego.



Ostrzeżenie obowiązuje w poniedziałek od godziny 1 w nocy do godziny 18. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h. Możliwe są także burze.

Jeszcze 11,5 tysiąca mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego pozostaje bez prądu po sobotnich awariach wywołanych przez silny wiatr - poinformował rzecznik wojewody Tomasz Wiśniewski. Służby spółek Enea-Operator i Energa-Operator cały czas pracują przy usuwaniu awarii, aby jak najszybciej wznowić dostawy prądu.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które ucierpiały w wyniku wichur?



Przede wszystkim na doraźną formę pomocy - wypłaty do 6 tysięcy złotych z tzw. rezerwy klęskowej MSWIA, która została uruchomia. Wniosek o wsparcie można złożyć do ośrodka pomocy społecznej, a nawet ustnie, na miejscu zdarzenia. Pracownik ośrodka po wywiadzie oceni, w jakiej wysokości pomoc powinniśmy otrzymać. Lokalnie poszkodowani otrzymują też schronienie czy jedzenie.



W przypadku poważniejszych uszkodzeń, straty będą dopiero szacowane. Samorządy mają na to 30 dni od klęski, a dopiero później ruszą wypłaty. Tu poszkodowani w nawałnicach mogą liczyć na 20 tysięcy złotych na remont uszkodzonego budynku czy lokalu. Jeśli dom nie nadaje się do zamieszkania, jest jeszcze zasiłek do 200 tysięcy złotych. W tym wypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki.





Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaapelował do samorządów w regionie o składanie wniosków o zasiłki doraźne dla właścicieli budynków uszkodzonych przez wichurę. Wnioski będziemy realizować w ciągu kilkunastu godzin, aby jak najszybciej uruchomić pieniądze - powiedział.

W województwie świętokrzyskim usunięto większość awarii sieci energetycznych spowodowanych przez silny wiatr. Bez prądu nadal pozostaje około dwóch tys. gospodarstw domowych - poinformowała PAP Ewa Wiatr z PGE dystrybucja oddziału w Skarżysku-Kamiennej.

Cytat Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Radoszyce i okolicy Końskich, gdzie wiatr uszkodził słupy i linie średniego napięcia - powiedziała Ewa Wiatr z PGE dystrybucja oddziału w Skarżysku-Kamiennej.

W sobotę w woj. świętokrzyskim strażacy interweniowali blisko 400 razy. Najwięcej wyjazdów dotyczyło powalonych drzew. Wiatr uszkodził także ponad 120 budynków. Najwięcej interwencji straż pożarna zanotowała w powiatach kieleckim, starachowickim i koneckim.



W województwie świętokrzyskim nadal obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 75 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 16.

Około 17 tys. odbiorców w Wielkopolsce pozostaje bez dostępu do energii elektrycznej po sobotnich awariach wywołanych przez orkan Eunice - poinformował w niedzielę PAP Mateusz Gościniak ze spółki Enea Operator. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Piły. Na razie nie wiadomo, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte.



Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie podała statystyki dot. sobotnich interwencji w regionie związanych z wichurami. Jak wyliczono, było ich prawie 300 - najwięcej w powiatach: tarnobrzeskim, stalowowolskim, dębickim i rzeszowskim. Nikt nie został ranny. Wiatr uszkodził 90 dachów na budynkach gospodarczych i mieszkalnych.



IMGW ostrzega, że w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku i spływem wód opadowych, a także prognozowanym silnym wiatrem przewiduje się duże wahania i wzrosty poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.





Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, dzisiaj w Beskidach miejscami intensywnie pada śnieg i choć wiatr daje się tam we znaki, to warunki na stokach narciarskich są dobre.



Zupełnie inaczej jest na szlakach turystycznych - ratownicy mówią o trudnych, a miejscami bardzo trudnych warunkach m.in. z powodu silnego wiatru i słabej widoczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa małopolskiego. Obowiązuje ono w niedzielę do godz. 16.



IMGW prognozuje, że na terenie całego województwa może wystąpić wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia meteorologicznego określono na 75 proc.

W związku z poprawą warunków pogodowych, w niedzielę przed południem ponownie otwarte zostaną cmentarze komunalne w Gdańsku oraz Park Oliwski - poinformowała rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.



Gdańskie cmentarze i teren Parku Oliwskiego zostały zamknięte w sobotę dla bezpieczeństwa zwiedzających z powodu porywistego wiatru.



Cmentarze oraz park zostaną otwarte o godzinie 10.

Cytat W związku z występującymi wiatrami na terenie całego kraju, które powodują utrudnienie w ruchu kolejowym, informujemy, że w dniach 19-20 lutego br. - mogą występować duże opóźnienia w kursowaniu lub odwołania pociągów. Pasażerowie, którzy chcą zrezygnować z podróży, a zakupili bilet w kasie, otrzymają zwrot kosztów za bilet bez potrącenia odstępnego - podano w informacji opublikowanej w niedzielę na profilu PKP Intercity na Twitterze.

Dodano, że zwrot odstępnego za bilety zakupione w systemie e-IC jest możliwy w drodze reklamacji.



Jak informowało PKP Intercity, między 8:00 a 18:00 w sobotę odwołano 67 pociągów. Z kolei PKP Polskie Linie Kolejowe zawiadomiły w sobotę, że do 18:00 odnotowano 400 problemów z siecią spowodowanych z warunkami pogodowymi.

Co najmniej do popołudnia będzie obowiązywać ostrzeżenie o silnym wietrze w woj. śląskim.



Minionej doby strażacy w regionie mieli ponad 400 interwencji związanych z pogodą.



Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, na północy województwa najwięcej wyjazdów było w rejonie Częstochowy i Zawiercia. W środkowej części regionu służby miały dużo pracy w okolicach Będzina, a na południu województwa - Cieszyna.



Nieco ponad połowa wezwań dotyczyła powalonych drzew, czy połamanych konarów. Wiatr uszkodził także w regionie około 80 dachów - zarówno na domach, jak i budynkach gospodarczych. W tej chwili strażacy interweniują w Tychach, gdzie niebezpiecznie pochylone drzewo uszkodziło ogrodzenie przy jednym z domów.

1192 wezwania na interwencje odebrała w ciągu ostatniej doby straż pożarna w woj. pomorskim. Wiatr uszkodził tam ponad 50 budynków.

Zobacz również: Ponad 50 budynków uszkodzonych przez wiatr na Pomorzu

"Według stanu na godz. 6.00, 20 lutego bez dostaw prądu pozostaje 406 586 odbiorców (najwięcej w województwach: mazowieckim - 146, 4 tys., zachodniopomorskim - 74,5 tys., warmińsko - mazurskim - 37,6 tys., podlaskim - 49 tys. i wielkopolskim - 36 tys.)" - poinformował na Twitterze wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.



Jak wygląda prognoza pogody na dziś?

Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 5 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie kraju.



W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Najwięcej opadów ma być na południu Polski.

W porównaniu z sobotą wiatr będzie zdecydowanie słabszy, choć nadal będziemy mówili o porywach - zwłaszcza na południu kraju. Będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach, na przeważającym obszarze kraju, do 55 km/h. Wyjątkiem są dwa obszary. Na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska, szczególnie w rejonach podgórskich, może wiać do 70 km/h. Także w terenach podgórskich Sudetów i nad morzem siła wiatru może dochodzić do 70 km/h - poinformował Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW.



W pierwszej części nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami - głównie we wschodniej połowie kraju. Od zachodu w kierunku wschodnim przemieszczać się będzie strefa opadów. Początkowo będą to opady deszczu ze śniegiem, przechodzące później w deszcz. Na obszarach podgórskich lokalnie możliwe opady śniegu.

Strażacy naliczyli już 5177 dachów uszkodzonych lub zerwanych przez silny wiatr w całej Polsce.

W sobotę przez cały straż pożarna interweniowała 24 866 razy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w w woj. mazowieckim (6037), wielkopolskim (3452), zachodniopomorskim (3122) i kujawsko-pomorskim (3014).

Do kilkudziesięciu tysięcy domów i mieszkań w północnej Polsce wciąż nie dociera prąd - donosi reporter RMF FM Kuba Kaługa.



Ponad 80 tysięcy odbiorców w Zachodniopomorskiem i Pomorskiem czeka cały czas na podłączenie energii elektrycznej. Większość z nich to mieszkańcy zachodniopomorskiego - tam w całym regionie bez zasilania są ponad 74 tysiące odbiorców.

W Pomorskiem prądu nie ma ponad 7200 odbiorców, z czego większość na zachodzie województwa, a najwięcej w okolicach Słupska - ponad 2,5 tysiąca.

Zgodnie z zapewnieniami firm energetycznych, dziś nad przywróceniem prądu pracować ma maksymalna liczba brygad.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla południa Polski. Chodzi o województwa świętokrzyskie, małopolskie, śląskie i podkarpackie. W trzech pierwszych alerty zaczną obowiązywać od godz. 9; w województwie podkarpackim od godz. 12.



Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin popołudniowych. W objętych nimi województwach IMGW prognozuje wiatr o średniej prędkości od 15 do 30 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.