Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaapelował do samorządów w regionie o składanie wniosków o zasiłki doraźne dla właścicieli budynków uszkodzonych przez wichurę. "Wnioski będziemy realizować w ciągu kilkunastu godzin, aby jak najszybciej uruchomić pieniądze" - powiedział.

W sobotę wichury szalały nad całą Polską. / Mateusz Marek / PAP

Podczas sobotniej konferencji w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda lubelski Lech Sprawka zaapelował do samorządów gminnych o "jak najszybsze składanie wniosków o doraźną pomoc dla właścicieli budynków mieszkalnych, które zostały uszkodzone podczas wichury".

To nie wymaga powoływania specjalnych zespołów. Wystarczą pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za szacowanie start, którzy skierują wnioski o doraźną pomoc dla właścicieli uszkodzonych budynków. Dotyczy to pomocy finansowej do sześciu tysięcy złotych - powiedział.

Wnioski będziemy realizować w ciągu kilku, kilkunastu godzin, aby jak najszybciej uruchomić pieniądze. Dlatego apeluję do samorządów, aby byli w kontakcie z wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i żeby jak najszybciej tę formę pomocy uruchamiać - podkreślił.

Dodał, że skala zniszczeń w województwie lubelskim - w porównaniu z innymi regionami - jest znacznie mniejsza.

Uwzględniając wichurę z czwartku i z soboty odnotowano łącznie 607 różnych zdarzeń. W sobotę od północy do godziny 15 odnotowano 372 zdarzenia, ale ta liczba może się jeszcze zmienić, bo nadal występują lokalnie nasilone wichury - ocenił.

Lubelscy strażacy w sobotę odnotowali 256 połamanych drzew, 33 uszkodzonych budynków mieszkalnych i 65 gospodarczych, 5 zalanych pomieszczeń i 3 zdarzenia drogowe, gdzie uszkodzone zostały samochody. Do śmiertelnego wypadku doszło w sobotę przed południem w miejscowości Międzyrzec Podlaski (powiat bialski), gdzie drzewo przewróciło się na samochód. Zginął 71 - letni mężczyzna.