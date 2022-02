Antonia i Bibi to kolejne dwa groźne niże, które przyniosą w nadchodzącym tygodniu deszczową pogodę oraz silny i porywisty wiatr. Jak informuje IMGW, już najbliższej nocy wiatr osiągnie prędkość do 90 km/h. W poniedziałek porywy wiatru osiągną nawet 130 km/h. W niedzielę nadal trwało usuwanie skutków ostatniej wichury. Do tej pory tysiące osób pozostają bez prądu.

REKLAMA